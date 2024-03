El Banco Central perdió reservas y Caputo aclaró por qué

El Banco Central de la República Argentina, BCRA culminó la semana corta con un saldo positivo de US$ 29 millones en el mercado libre de cambios. De esta forma acumuló en todo el mes de marzo compras por US$ 2.884 millones y desde diciembre 2023 US$ 11.376 millones.

No obstante, las reservas brutas informadas finalizaron con una significativa baja. Culminaron en US$ 27.146, lo que implicó una caída de US$ 499 millones respecto de la jornada hábil anterior y de US$ 1075 millones en las últimas dos jornadas, Al respecto, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, aclaró por la red social X que la caída se debió "al pago de una una fianza en un juicio contra la Argentina por la intervención del INDEC de Cristina, Moreno y Kicillof".

El gobierno debió abonar una fianza por la causa de bonos atados a la inflación. Shutterstock

De esta forma, en lo que va del mandato de Santiago Bausili al frente de la entidad, suma US$ 6149 millones netos a las arcas.

El dólar mayorista finalizó la rueda con una cotización promedio de $ 858 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 309,82 millones, en futuros MAE por US$ 140 millones y en el Rofex de US$ 643 millones.

El dólar libre o blue volvió a bajar, esta vez $5 y se vendió a $ 1010 por unidad. En tanto, en el segmento bursátil el dólar contado con Liquidación (CCL) cayó 1,5% hasta $ 1.085, mientras que el dólar MEP terminó la jornada con una baja del 1,1% para ubicarse en $ 1.017.

La brecha cambiaria del dólar blue contra el dólar mayorista llegó al 17,75% y contra el minorista del Banco Nación, que cotizó en $876 llegó al 15,3%.