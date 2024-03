Apertura de las importaciones: el impacto que tendrá en el mercado local

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la medida luego de que Luis Caputo, ministro de Economía, se reuniera con las principales cadenas de supermercados para debatir sobre el precio de los productos de la canasta básica. La apertura total de las importaciones, se da en el marco de una brusca caída en las ventas debido a diversos motivos tales como la inflación y la pérdida del poder de compra por los bajos salarios. Sobre estos temas, Nicolás Vaccaneo, miembro de la Cámara de Supermercados Mayoristas (Cadam), dio su punto de vista en MDZ Radio 105.5 FM.

Vaccaneo fue consultado sobre cómo evalúan, desde la Cadam, la decisión anunciada por el Gobierno y expresó que “puede beneficiar a los fabricantes que les es costoso producir localmente, traer de afuera. Las cadenas de supermercados también, porque hacen mucha marca propia y son importadores de muchos productos. Hay productos que son más baratos si se traen de afuera que si se compran localmente”. “A nosotros, particularmente, no nos afecta. Trabajamos marcas que son importantes en Capital, conurbano, que es donde vendemos, y no trabajamos marcas propias, segundas marcas, como podría ser en supermercados”.

En cuanto al consumidor, “puede terminar beneficiándose en el sentido que va a haber una alternativa más, y más económica” Sin embargo, agregó que para él, la apertura de importaciones, no es algo “bueno para el país, para los proveedores locales que van a tener más competencia con productos de afuera, o como se dio en la época del uno a uno, donde, por la convertibilidad, un montón de fábricas chicas terminaban cerrando. El consumidor se puede ver beneficiado, pero por otro lado esta otra consecuencia”.

Respecto a la caída del consumo, producto de las medidas económicas de los últimos meses, explicó que el sector se vio afectado en las ventas “sobre todo ahora en marzo. Tuvimos un buen febrero, por los repelentes e insecticidas. Justo estábamos con mucho stock de esos productos. Pero en marzo estamos sin repelente, como muchos otros”. Agregó que “se nota la falta de efectivo en la gente, se nota la crisis. Nosotros tenemos vendedores que caminan la calle por Capital y el conurbano, van a supermercados, autoservicios, almacenes y ven los comercios sin clientela. Está cayendo fuerte la venta. También lo vemos por el lado de proveedores, que ya no están subiendo los precios, están manteniéndolos o sub bajándolos y aportando ofertas, que antes no había”.

“No lo tengo medido, pero seguro que 10 puntos se cayeron las ventas” dijo el miembro de Cadam. En cuanto a cómo ve la situación a futuro, añadió que “este año va a ser malo en ventas. Las ventas van a caer, en nuestro sector, en los supermercados, en el comercio minorista”. Los productos más afectados, son varios: “Alimentos, bebidas, productos de limpieza, de perfumería y de frío (fiambrería, quesos y algo de congelados). Todo”. Y agregó que la situación puede ser cambiante ya que “de repente aparecen oportunidades, las gaseosas de primera marca subieron muchísimo, se dejaron de vender y se están vendiendo mucho más ahora gaseosas de segunda marca”.

Escuchá la entrevista completa: