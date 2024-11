Los 20 inversores que manejan las finanzas globales

De acuerdo con el último ranking mundial de inversores elaborado por el Thinking Ahead Institute (TAI) los activos que gestionan los 500 administradores más grandes del mundo con los que comenzaron el 2024 ascendieron a US$ 128 billones. Basta con señalar que estas inversiones representan un 30% más que el PBI de todo el mundo y casi la mitad de la deuda global.

El nivel alcanzado el año pasado por este selecto club implicó que los activos totales crecieron un 12,5%. Sin embargo, aún no recuperan los niveles de 2021. Al respecto, vale señalar que el crecimiento del año pasado representa una recuperación importante con relación a la fuerte caída del 2022 cuando el total de activos administrados por estos 500 gestores cayó US$18 billones, según datos de TAI, la red de investigación fundada por Willis Towers Watson Investment. Ahora bien, ¿en manos de quiénes están las finanzas mundiales Veamos el quién es quién.

De acuerdo con el ranking de los administradores de inversiones más grandes del mundo clasificados por activos totales bajo gestión de 2023 de TAI, el Top Ten mundial lo integran BlackRock con más de US$10 billones -esto representa aproximadamente 17 veces el PBI de Argentina, le sigue el grupo Vanguard con cerca de US$8,6 billones; ya bien detrás Fidelity Investments con US$4,58 billones; State Street Global con casi US$ 4,13 billones; J.P. Morgan Chase con más de US$ 3,42 billones; luego Goldman Sachs US$ 2,81 billones. Recién en el puesto séptimo aparece un gestor no estadounidense, la suiza UBS con US$ 2,62 billones; luego le sigue el grupo Capital con más de 2,53 billones, y sobre el final otros dos europeos cierran el top ten, la alemana Allianz con casi US$ 2,46 billones; y la francesa Amundi con US$ 2,25 billones.

Los mayores 10 gestores del mundo concentran así inversiones por más de US$ 43 billones, o sea, un 34% del total de los mayores 500. ¿Quiénes completan la cúpula del club top? Aquí hay otros nombres muy reconocidos como el BNY Investments con más deUS$ 1,97 billones; Invesco con cerca de US$ 1,59 billones; la inglesa Legal & General Group con US$ 1,475 billones; Franklin Templeton con US$ 1,455 billones y Prudential Financial con casi US$1,45 billones. Detrás de estos líderes se posicionan el grupo T. Rowe Price con más de u$s1, 44 billones; Northern Trust US$ 1,43 billones; Morgan Stanley Investmen Management US$ 1,37 billones; la francesa BNP Paribas con US$ 1,36 billones y por último la otra gala Natixis Investment Managers con casi US$ 1,29 billones. Por ende, el top 20 gestiona una cartera de inversiones de unos US$ 58 billones, lo que es un 45% del total de los 500 mayores inversores del mundo. Esto da una idea, no solo de la gravitación, peso e influencia de estos actores del mercado financiero mundial sino también del nivel de concentración del capital financiero global, con sus pros y contras.

Al observar la evolución del ranking en los últimos años, no solo queda claro que BlackRock sigue siendo el mayor gestor de activos del mundo, acompañado en soledad por Vanguard y muy detrás Fidelity Investments, y entre las empresas que han escalado más en el último quinquenio se destacan Charles Schwab Investment, que subió 34 puestos desde el puesto 59 hasta el 25º; luego Geode Capital Management, también con sede en EE.UU., que subió 31 puestos desde el 54º hasta el 23º, mientras que la canadiense Brookfield Asset Management subió 29 puestos desde el 60º al 31º. Según explicó Jessica Gao, directora del TAI, los gestores de activos han vivido un 2023 de consolidación y cambio, pero también se han presenciado fuerzas de cambio: Los factores macroeconómicos han desempeñado un papel clave en esta historia, con notables máximos en las tasas de interés durante 2023 que han ejercido una presión variada sobre diferentes clases de activos, geografías y estilos de inversión.

Ahora que esto cambia gradualmente hacia un entorno de recortes de tasas, los mercados de acciones están comenzando a mostrar un desempeño positivo, impulsado también por la mejora de las expectativas de crecimiento de las ganancias. Las incertidumbres de cara al futuro se centran ahora en los eventos geopolíticos y varias elecciones importantes. “Sin embargo, la creciente volatilidad del mercado y los problemas de concentración, que suelen poner de relieve la necesidad de contar con experiencia para superar los índices de referencia, pueden ser motivo de cautela por parte de algunos asignadores de inversiones pasivas”, advierte Gao.

Cabe señalar que, en parte debido al reciente predominio de las acciones estadounidenses como impulsores del rendimiento, América del Norte experimentó el mayor crecimiento en activos bajo gestión, con un aumento del 15%, seguida de cerca por Europa (incluido el Reino Unido), con un aumento del 12,4%. Japón experimentó un ligero descenso, con una disminución de los activos bajo gestión del 0,7%. Como resultado, América del Norte representa ahora el 60,8% del total de activos bajo gestión de los 500 principales gestores, con US$ 77,8 billones a fines de 2023. De modo que en lo más alto de la clasificación, los gestores estadounidenses representan 14 de los 20 primeros y representan el 80,3% de los activos de los 20 primeros.