Cinco tendencias IT para invertir para 2024

La tecnología ha avanzado mucho este año: el acceso a herramientas de inteligencia artificial ha aumentado, las herramientas de colaboración remota han facilitado modelos de trabajo híbridos y soluciones de ciberseguridad más sólidas y adaptables nos han defendido frente a ataques en línea cada vez más sofisticados.

Etica y gobernanza de la IA

A medida que los recursos de IA se encuentran cada vez más disponibles, las empresas se han apresurado en aprovecharlos para optimizar los procesos internos, respaldar la generación de contenido y extraer información de grandes conjuntos de datos. ChatGPT, Google Bard y Midjourney fueron sólo algunas de las herramientas de inteligencia artificial más populares en 2023.

Sin embargo, la integración de herramientas de IA ha generado áreas grises en torno a quién posee y es responsable de los datos que las impulsan. Una investigación de Accenture muestra que solo el 35% de los consumidores globales confían en cómo las organizaciones implementan la IA.

La tecnología ha avanzado mucho el acceso a herramientas de IA ha aumentado. Foto: MDZ.

En 2024, las empresas probablemente tendrán que navegar por regulaciones más estrictas en torno a la IA. También necesitarán comunicar de forma transparente cómo se gestionan los datos, quién supervisa el proceso y qué medidas se toman para proteger los datos (especialmente los de los consumidores).

Las empresas deberán comprometerse con capacidades de análisis de datos e inteligencia artificial más integrales, donde puedan rastrear todo el ciclo de vida de los datos y garantizar que los resultados de la inteligencia artificial no solo sean más precisos, sino también, más confiables.

Avances en computación cuántica

En junio de este año, un ejecutivo de IBM declaró que las computadoras cuánticas estaban entrando en su fase de “utilidad”. En 2023, la computación cuántica se alejó de los departamentos de física de las universidades y se trasladó a las instalaciones corporativas de investigación y desarrollo, donde el aumento del poder computacional contribuyó a la resolución de problemas complejos en áreas como las finanzas y la logística.

Aunque todavía está en sus inicios en los espacios comerciales, la computación cuántica tiene un enorme potencial para optimizar las estrategias de inversión, el descubrimiento de productos y el cifrado para las empresas. Como resultado, 2024 estará marcado por mejoras en la computación cuántica que la harán más accesible.

2024 estará marcado por mejoras en la computación cuántica que la harán más accesible. Foto: MDZ.

Tecnologías sustentables

Sin duda, la tecnología es un componente esencial de la vida cotidiana actual, y su condición de “necesidad” conlleva la responsabilidad de reducir su impacto ambiental. Además, el mundo recurre a la tecnología para crear caminos más ecológicos e inteligentes para todos los ámbitos de la vida.

El nuevo año verá nuevos tipos de tecnologías sustentables, además de un enfoque en centros de datos energéticamente eficientes, que consumen cantidades significativas de energía para funcionar. Al consolidar servidores poco utilizados, gestionar el flujo de aire para refrigeración, utilizar contención e implementar medidas eficientes de almacenamiento de datos, los centros de datos pueden reducir tanto el uso como el gasto de energía. 2024 también se concentrará en hacer del hardware sostenible la norma, reducir los residuos y minimizar la demanda de materias primas. Las empresas tecnológicas duplicarán su apuesta por el

reciclaje de productos, ofreciendo nuevos servicios para reparar dispositivos electrónicos, mejorando el embalaje y fomentando una colaboración más ecológica en su industria.

Esta motivación por la sostenibilidad en la tecnología se verá impulsada por sensibilidades éticas y económicas, especialmente teniendo en cuenta que las investigaciones revelan que las empresas con un sólido desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) están mejor posicionadas para superar financieramente a sus competidores. La naturaleza descentralizada de blockchain hará una mayor diversificación de las cadenas de suministro ??????Foto: MDZ.

Sinergia entre 5G y edge computing

La promesa de 5G radica en su capacidad para soportar enormes volúmenes de tráfico de datos y seguir ofreciendo conectividad y experiencias de usuario avanzadas. Mientras tanto, edge computing acerca el procesamiento de datos a la fuente, reduciendo la latencia y el procesamiento de los servidores centralizados. Juntas, las dos tecnologías aceleran el análisis y la toma de decisiones

localizados y en tiempo real para aplicaciones en atención médica remota, vehículos autónomos y realidad aumentada.

Por ejemplo, en la atención médica pueden mejorar los nuevos servicios remotos para pacientes al monitorear los signos vitales en tiempo real. Además, la tecnología podría aprovechar la realidad aumentada para cirugías y procedimientos médicos remotos. En el sector del transporte, el 5G y edge computing serán la columna vertebral de funciones automatizadas como la conducción

autónoma, el control de crucero adaptativo, el procesamiento de datos más veloz y las actualizaciones del tráfico en tiempo real.

Blockchain más alla de cripto

A medida que la adopción de las criptomonedas se ha disparado, muchas personas equiparan blockchain (la tecnología detrás de las criptomonedas) con Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, el blockchain tiene una variedad de aplicaciones más allá de las criptomonedas, y si bien estos escenarios han ido ganando impulso en los últimos años, 2024 demostrará aún más la versatilidad

del blockchain.

La naturaleza distribuida y descentralizada de blockchain conducirá a una mayor diversificación de las cadenas de suministro, volviéndolas más transparentes y garantizando la autenticidad de los productos. En otros lugares, blockchain fortalecerá la seguridad entre los dispositivos de IoT al proporcionar un registro inmutable de todos los intercambios. Esta trazabilidad es crucial para prevenir el fraude y proteger los datos. Por último, los gobiernos podrían revolucionar la integridad del sistema de

votación con blockchain para emitir y contar votos.

Estas cinco tendencias estarán a la vanguardia de la tecnología en 2024, pero eso no quiere decir que no enfrentarán desafíos. Todas las tendencias tendrán que sortear la complejidad técnica, la seguridad, la interoperabilidad y los bloqueos regulatorios, así como las condiciones desconocidas del próximo año. No obstante, las empresas que abracen las nuevas tendencias obtendrán una

ventaja competitiva y estarán mejor preparadas para recibir los movimientos que se avecinan. Pablo Gamba.

* Pablo Gamba, Head of Engineering Office en intive Americas.