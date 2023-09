Ahorro: cuál es la billetera virtual que te paga hasta 100% de interés

Oriunda de Córdoba y con 38 años de trayectoria, Naranja X se posiciona como una de las fintech que mayor crecimiento ha tenido. Con el foco puesto en la inclusión y evolución financiera de las personas, la firma mostró sus números y también sus proyecciones en las distintas regiones del país.

En la actualidad, entre sus productos estrella se encuentra la billetera virtual que ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) de 100% en su cuenta remunerada. De este modo, a través de la app las personas pueden depositar su dinero, aprovechando lo que desde la empresa calificaron como el “rendimiento más alto del mercado”.

Se trata de una manera de dar batalla a la inflación con el objetivo de que los pesos no queden tan atrás en este contexto. La cuenta remunerada, así, se ha convertido en uno de los nuevos productos estrella de Naranja X y ya son 2,7 millones de personas las que lo utilizan. El monto general de lo que las personas depositan es de unos $35.000, aunque si se promedia por toda la cantidad queda en $14.000.

Naranja X presentó sus resultados en Mendoza.

Esta cuenta tiene un tope de $200.000 con el fin de evitar especuladores y se diferencia de otras en que la misma fintech, que pertenece al grupo Galicia, es la que asegura la mencionada rentabilidad. Es decir, no la coloca en otros Fondos de Inversión, sino que simplemente lo garantiza Naranja X.

Créditos inclusivos

Naranja X tiene 6 millones de clientes en todo el país y se jacta de ser la empresa local que posee la mayor cantidad de tarjetas emitidas. En la actualidad son más de 10 millones las que poseen habilitadas entre crédito (Naranja X, Naranja X Visa, Naranja X Mastercard y Naranja X American Express) y débito: (Visa Naranja X).

El segmento de tarjetas es el más conocido de esta empresa que, no obstante, también ha comenzado a crecer en otro producto como es el de préstamos. Uno de sus principales nichos en este punto son las personas que no suelen ser sujeto de crédito porque no tienen los avales correspondientes, pero sí trabajan y pueden pagar un préstamo.

De este modo, se comienza con préstamos chicos y, en función de la capacidad de pago, las personas pueden aspirar a préstamos cada vez mayores con una TNA de 160% anual. La mora general que tienen aquí es en torno al 4%.

Debido a que Naranja X busca la inclusión financiera de las personas, se puede acceder al crédito desde la app, así como realizar el resto de los trámites de manera virtual. En esta misma línea, realiza talleres de educación financiera para facilitar el acceso al conocimiento de temas financieros.