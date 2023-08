Threads: ¿un rival directo para X.com, la nueva Twitter?

Si bien otros competidores, como Bluesky, Mastodon o Truth, lo vienen intentando, la última apuesta de Zuckerberg es la única con ejército suficiente como para ser el rival directo de la plataforma adquirida (el octubre pasado) por Musk. Así, por lo menos, nos parece verlo a quienes nos dedicamos al mundo digital y seguimos de cerca esta batalla entre ambos magnates.

La gran pregunta de hoy, entonces, es si nos convencerán masivamente para salirnos de Twitter. No tenemos ninguna certeza pero, sea en un ring de Las Vegas (como parecen haberlo insinuado Musk y Zuckerberg) o en la gran arena digital, sabemos que este enfrentamiento durará un rato y las armas sorpresas pueden ser muchas y muy variadas.

Twitter y una crisis que se profundiza

Desde octubre pasado, cuando Musk adquirió la plataforma por la modesta suma de 44 mil millones de dólares, sus polémicas decisiones respecto a la red social lo mantienen en el ojo de la tormenta. Las últimas restricciones en la moderación de contenidos profundizan esta aparente caída, que se ve potenciada por el actual éxodo de anunciantes y la migración de usuarios hacia nuevas plataformas.

No solo el valor monetario de la red social se ha desplomado, los términos y condiciones de uso tampoco dejan de modificarse. Primero, con una nueva versión premium, Twitter Blue, y la eliminación de la vista previa de los tweets cuando estos se comparten por enlace entre aplicaciones. También se había optado por prohibir la vista de cualquier contenido a usuarios no logueados. Sin embargo, en los últimos días, la polémica se desató tras las limitaciones en la cantidad de tweets que podían leerse por día según el tipo de cuenta. Cantidad mucho más reducida, por supuesto, para los usuarios gratuitos.

Retiran el cartel de twitter.

Foto: Twitter

De acuerdo a un tweet del propio Musk, la medida se orientaba a “evitar la extracción y el abuso de datos de la plataforma". Una medida de emergencia y de duración temporal, con la que preservar el buen servicio para los usuarios genuinos de la red social. Además, se anunciaba que la extensión TweetDeck, muy popular entre las cuentas asiduas y empresas, se volvería parte exclusiva del plan de pago y verificación. Usuarios en general no tardaron en hacer público su descontento generalizado sobre las últimas medidas, señaladas como “grandes errores” o las “peores decisiones” que el magnate ha tomado desde su adquisición de la red social.

Las acciones de los competidores no tardaron, tampoco, en llegar. La aplicación Bluesky, creada por Jack Dorsey (ex dueño de Twitter y su co-fundador) recibió ese mismo fin de semana alrededor de 58.000 solicitudes de creación de cuentas. Un dato no menor, si consideramos que, desde abril hasta esta fecha, contaba con un total de 50.000 usuarios.

La última estocada: X.com

Como si todo esto no venía siendo poco, Elon Musk dió la estocada final cambiando el nombre de la red social por X.com. Nuevo nombre, nuevo logo, nueva url, ¿a dónde quiere ir Musk? Al mismo lugar que, desde su compra de Twitter, viene pregonando. Este giro de la marca se ajusta al plan maestro del magnate de hacer del viejo Twitter un “todo en uno”: una aplicación “para todo” que sea útil y práctica para la vida diaria, en la que los usuarios puedan comunicarse, comprar, consumir información, entretenimiento y mucho más.

Además, el rebranding tampoco es ingenuo si pensamos en la necesidad de la compañía de dejar atrás un nombre y una reputación que repetidamente estuvo al borde de caer en bancarrota. De igual manera, esta reinvención de Twitter no deja de ser un movimiento mayor para integrar la marca al gran imperio que es la estructura empresarial de Elon Musk y en el que la “X” no tiene poco valor. Más allá de SpaceX, X.com fue la banca online creada por el magnate en 1999 (semilla que después daría como fruto Paypal), cuyo dominio hoy redirecciona al sitio conocido hasta ayer como Twitter. Mark Zuckerberg.

Foto: MDZ.

Threads, as bajo la manga de Zuckerberg

No hace más de unos pocos meses que Meta, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, confirmó estar trabajando en un nuevo proyecto: “Estamos explorando una red social descentralizada independiente para compartir actualizaciones de texto. Creemos que existe la oportunidad de crear un espacio separado donde los creadores y las figuras públicas puedan compartir actualizaciones oportunas sobre sus intereses". Con ello se anunciaba el inminente lanzamiento de Threads, un rival directo para la plataforma de Elon Musk y que llega con un timing perfecto para hacer su entrada triunfal en medio de la desestabilización de, incluso, el nombre Twitter.

En un comunicado oficial, Meta aseguró que su nueva interfaz propone herramientas y recursos muy similares a los de Twitter (ya su nombre, “Hilos” en inglés, en un guiño directo), donde los usuarios pueden acceder a un timeline de publicaciones ligado a su círculos de seguidores y seguidos, así como de respuestas públicas, mensajes directos, imágenes y videos que pueden, además, compartirse por enlace a otras redes sociales. Sin duda, todo esto no deja muy bien parado que digamos a Twitter. Quienes quieren usar Threads pueden hacerlo directamente con su usuario de Instagram, recuperando en la nueva plataforma sus preferencias y su lista de seguidores. El potencial no es poco, ni tampoco se trata de una decisión inocente por parte de Meta.

Las estadísticas señalan que desde el inicio de 2023 al menos 3.020 millones de personas utilizan al día al menos una aplicación de Meta, sea ésta WhatsApp, Facebook o Instagram. Pero además, Instagram es actualmente la red social con el mayor número de usuarios activos en la actualidad: más de 2000 millones; mientras que Twitter en el mejor de los casos cuenta con unos 350 millones de usuarios activos. Hagan sus propios cálculos… Las estadísticas señalan que al menos 3.020 millones de personas utilizan al día al menos una aplicación de Meta.

Foto: Meta

Funcionalidades y características de Threads

Los usuarios pueden controlar qué cuentas pueden o no responder a sus publicaciones, así como también bloquear usuarios no deseados. De hecho, pueden conservar la configuración ya presente en Instagram al respecto. Las publicaciones pueden ser de hasta 500 caracteres e incluir enlaces, fotos, y videos de hasta 5 minutos de duración.

El gran diferencial con Twitter: Threads es una red social independiente que apuesta a ser descentralizada y admitir el protocolo ActivityPub. Este último permite a los usuarios interactuar con cuentas de otras plataformas y compañías, en lugar de poder hacerlo solo con cuentas exclusivas al interior de una misma red social.

En ese sentido, desde Threads es posible compartir enlaces con vistas previas o exportar publicaciones, imágenes y videos. El funcionamiento es similar al del correo electrónico, permite que pueda visualizarse el contenido en plataformas diferentes a la plataforma de origen.

Otra característica destacada de la nueva red social de Meta es que permite a los usuarios configurar sus propios servidores y establecer reglas personalizadas de moderación del contenido visible.

Threads está disponible en App Store como en Google Play Store y admite suscriptores de 12 años en adelante, además de ofrecer herramientas de control parental. Menores de 16 años, o de 18 en ciertos países, acceden de forma automática a un perfil privado.

Threads vs Twitter: una comparativa real

Threads apuesta a “tomar lo que Instagram hace mejor y expandirlo a texto, creando un espacio positivo y creativo para la expresión de las ideas”. “Va a llevar algo de tiempo”, apuntó Zuckenberg, “pero creo que debería haber una plataforma de conversaciones públicas con más de 1.000 millones de personas. Twitter tuvo la oportunidad de hacerlo pero no dio en el clavo. Ojalá nosotros sí”.

Hay un dato que nos dice mucho, o que más bien habla por sí mismo: la nueva arma de Meta, que fue lanzada un día antes de lo previsto, alcanzó en sólo siete horas 10 millones de usuarios. Una cifra importante, si tenemos en cuenta que todavía no está disponible en la Unión Europea; ya que la aplicación aún se debe ajustar para el cumplimiento de sus leyes específicas de datos. Los inversores se entusiasman ante la perspectiva de que Meta tenga un rival directo para Twitter.

Foto: MDZ.

El gran quid de la cuestión, por otro lado, es la moderación del contenido. Porque Meta es históricamente mucho más restrictivo que Twitter en esto y las políticas ahí pueden ser un divisor de aguas, sobre todo entre los usuarios. En la descripción oficial de la nueva plataforma, se la define como una herramienta donde las comunidades se reúnen para “discutir todo, desde los temas que interesan hoy hasta lo que será tendencia mañana”. Y, agrega, “los usuarios podrán expresar en Threads todos sus intereses así como seguir y conectarse con sus creadores favoritos y con otros usuarios a los que les encantan las mismas cosas.

Parece ser todo “azúcar, flores y muchos colores”, pero ya el tiempo o, mejor dicho, los usuarios dirán qué de todo esto será efectivamente posible. Hoy podemos afirmar que, mientras la red social de Elon Musk se enfrenta con toda clase de problemas y quejas, Threads llega en el momento justo para capitalizar ese descontento. La acción de Meta, de hecho, ganó casi un 3% el miércoles 5/07, día del lanzamiento, y continuó subiendo en las primeras horas del día siguiente, mientras el mercado en general y las empresas tecnológicas competidoras bajaban. Ni lentos ni perezosos, los inversores se entusiasman ante la perspectiva de que Meta tenga un rival directo y finalmente superador para Twitter.

Mientras nosotros, simples mortales, seguimos viviendo en el día a día, Mark Zuckerberg y Elon Musk se juegan su futuro como referentes del mundo de las redes sociales. Solo queda esperar para descubrir si la propuesta del primero será suficiente para sustituir a Twitter, hoy X, o, caso contrario, sucesivos contraataques están aún latentes.

* Alejandro José, especialista en marketing digital.