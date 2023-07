Cómo ahorrar en infraestructura cloud

Dentro de este contexto, “el gasto público de usuarios de la nube en todo el mundo alcanzará casi los 600.000 millones de dólares en 2023”, según un informe de Gartner. Pero analizando ese gasto, en la industria, existen costos innecesarios, en promedio, de un 40%. La falta de eficiencia en el uso de los recursos, la mala planificación y gestión de costos, la ausencia de optimización, configuraciones no ideales y la inexistencia de monitoreo y análisis, son algunas de las razones de estos costos innecesarios de la nube.

Por eso, una vez que las empresas ya tienen un historial en la nube, resulta vital un assesment de revisión de costos cloud, y un equipo dedicado exclusivamente a analizar los insights que resulten. El objetivo es comprender donde se gasta, servidores, storage, networking, etc, que soluciones gastan, es nuestra solución core o ¿estamos gastando en ambientes de desarrollo de aplicaciones satélites?, y por último ¿estamos gastando en forma optima? De esta forma podemos estar tranquilos en que lo que gastamos es necesario o no, y saber en que debemos optimizar costos.

Cloud Optimization: reduciendo costos de la nube.

Cloud optimization es la manera en la que una organización puede disminuir costos cloud y mejorar resultados. Es sinónimo de preguntarnos: ¿cómo podemos hacer un uso eficiente de los recursos en la nube? La reducción de costos, la optimización de

rendimiento sin perder de vista la seguridad y cumplimiento normativo, podrían considerarse objetivos dentro de un enfoque de cloud optimization.

La idea de optimizar es mejorar el uso de los recursos de cloud, para reducir costos e incrementar la eficiencia. Si queremos ampliar más el enfoque: es obtener datos, insights, recomendaciones para optimizar el flujo de trabajo y hacer un mejor uso de la nube.

Para encarar un roadmap de optimización cloud, bajando costos pero sin perder valor, son recomendadas algunas prácticas:

Frenar el crecimiento que no beneficia al negocio: muchas veces las métricas de crecimiento de costos cloud incluyen un crecimiento por volumen de negocio y nuevas iniciativas orientadas a mejorar nuestros productos, y uno que no es beneficioso. Un

ejemplo del segundo es tener más recursos de los necesarios u olvidar apagar instancias o ambientes que no están más en uso, recursos utilizados para pruebas/desarrollos que quedan sin uso pero utilizando recursos, retención de imágenes o backups más allá de lo necesario, etc. Parte de una buena práctica es identificar qué porción de la métrica de de costos cloud corresponde a cada tipo de crecimiento.

No tirar todo a la basura: alineado con la metodología agile, a veces romper todo y empezar de nuevo, tiene un costo mucho más alto y mayor riesgo en el detrimento de valor. Es preferible enfocarse en pequeños ajustes. Experimentar en pequeño, medir, y luego

evangelizar internamente sobre prácticas sanas que pueden lograr un proceso de mejora continua.

Buscar soluciones y prácticas elásticas: que permitan modificación y adaptación constante. Esto permite pagar solamente por lo que se usa, por el período que se usa, olvidando los grandes costos de mantener capacidad ociosa. Acá sugerimos revisar los acuerdos existentes con proveedores y modificar lo que sea necesario en cuestión de planes de servicios. Luego se puede replicar esta práctica para nuevos servicios contratados. Las métricas de crecimiento de costos cloud incluyen un crecimiento por volumen de negocio. Foto: Freepick.

¿Cuánto se puede ahorrar con optimización cloud?

Según la consultora McKinsey, este es el porcentaje de ahorro optimizando cloud en distintas áreas:

Liberar la capacidad no utilizada y redimensionar infraestructura cloud (ahorra hasta un 25%).

y redimensionar infraestructura cloud (ahorra hasta un 25%). Autoescalar (o disminuir) infraestructura con demanda variable en el tiempo (ahorra hasta un 20%).

(o disminuir) infraestructura con demanda variable en el tiempo (ahorra hasta un 20%). Aprovechar los descuentos de proveedores de cloud en distintos tipos de planes (ahorra hasta un 25%).

de proveedores de cloud en distintos tipos de planes (ahorra hasta un 25%). Utilizar spot instances (instancias con descuentos fuertes) para servicios que no tienen tanta prioridad (ahorra hasta un 15%).

(instancias con descuentos fuertes) para servicios que no tienen tanta prioridad (ahorra hasta un 15%). Agendar disponibilidad de infraestructura para aquellos servicios que no tienen demanda constante (ahorra hasta un 15%).

de infraestructura para aquellos servicios que no tienen demanda constante (ahorra hasta un 15%). Configurar reglas automatizadas (ahorra hasta un 15%).

Identificar recursos no utilizados, optimizar la exacta cantidad de recursos requeridos, detectar planes con descuento de los proveedores cloud y utilizar instancias por debajo del precio de demanda son los caminos hacia un uso más eficiente de los recursos de la organización.

El trabajo iterativo, promover cambios pequeños, ser elásticos e incorporar un proceso de mejora continua, ayudarán a las empresas basadas en datos a potenciar la inversión en cloud y a lograr que los objetivos entre finanzas, desarrollo y negocio, estén

alineados. Fernando Ruscitti.

* Fernando Ruscitti, Solutions Architect en redbee