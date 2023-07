En qué consiste Proviar II, el programa que busca beneficiar a miles de productores y bodegas

El Ministerio de Economía de la Nación anuncio que desde el próximo lunes estará abierta la convocatoria para la presentación de Ideas Proyecto en el marco del “Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina II” (Proviar II).

Su principal objetivo es contribuir a la sustentabilidad social, económica y ambiental de la vitivinicultura argentina, con especial énfasis en la optimización del recurso hídrico.

El programa alcanza a 18 provincias argentinas con producción vitivinícola: Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), explicó en MDZ Radio que “si bien anunciamos Proviar II en Vendimia, durante este lapso estuvimos trabajando en la reglamentación y en la implementación. A partir del día de hoy, se hace el lanzamiento para que todos los que quieran beneficiarse con este programa puedan presentar las ideas proyecto”.

En Según Cómo lo Mires, adelantó que “a partir del lunes 24 se abre la primera apertura para la presentación del proyecto”.

“Proviar es un programa en el cual el Estado nacional se endeuda en 50 millones de dólares y se le entrega a la única economía regional de la Argentina. Este programa se venía pidiendo desde el 2015 y en el 2021 se pide al Banco Interamericano de Desarrollo y a partir de la aprobación se entrega a la Vitivinicultura, ejecutado a través del INV, de la Coviar y del INTA”, detalló.

Hinojosa señaló que el programa “busca beneficiar a más de 2000 productores vitivinícolas, a más de 400 bodegas; es mucho más amplio que el Proviar I porque involucra bodegas, emprendedores y se entregan aportes no reembolsables”.

“Se pueden presentar grupos de productores que quieran poner riego por goteo en su finca para mejorar la eficiencia de riego. Esos productores van a ser beneficiados con un aporte no reembolsable de 20mil dólares por productor”, ejemplificó.

Además, indicó que “cubre hasta el 75% de la inversión, el otro 25% lo tiene que poner el productor” y agregó: “El proyecto financia directamente al proveedor, es llave en mano”.

“No son créditos, son aportes no reembolsables”, aclaró.

Respecto de lo que pueda ocurrir después de las elecciones, Hinojosa sostuvo: “El programa dura 5 años. Es un financiamiento internacional, sería muy triste que un gobierno lo cancele”.

“Todo lo que mejore y agregue valor al sector vitivinícola, es asistido. Hay un grupo de profesionales que va a evaluar, no se intenta financiar ideas que no sean rentables o no lleguen a ser ejecutadas”, cerró.