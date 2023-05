Continúa el derrumbe del precio del petróleo y se acerca a valores de la pandemia

La cotización de futuros del petróleo crudo WTI cayó un 3% este miércoles y cruzó la barrera de los US$ 69 por barril. De esta manera se hundió más del 10% esta semana.

A este ritmo es posible que rompa la barrera de los US$ 67 del 17 de marzo pasado y que perfore el piso de US$ 66 que no se registraba desde la salida de la pandemia en 2021. Así el crudo se derrumbó más de un 12% en lo que va de 2023.

Este movimiento está en línea con la desición la Reserva Federal (FED) que elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos agudizando los temores del mercado de que estas condiciones financieras más estrictas empujen a las principales economías a contraerse.

La desaceleración de la actividad manufacturera china sumó, además, malas señales al mundo del petróleo.

El último informe semanal de la EIA mostró que los inventarios de nafta en los Estados Unidos aumentaron inesperadamente la semana pasada en 1,743 millones de barriles.