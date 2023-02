Cuál es la gran preocupación del Gobierno nacional, más allá de la inflación

Estas semanas se vieron teñidas de polémica debido a la acusación de Juntos por el Cambio al Gobierno nacional por la “herencia económica”, y la imposibilidad de pagar la deuda en pesos. Esto generó alarmas. Por su parte, el Gobierno nacional volvió a colocar una millonaria cifra en los diferentes sectores (compañías de seguro, bancos, etc) para administrar el déficit fiscal. Frente a esto, el especialista económico Carlos Burgueño argumentó que el gran interrogante actual es cómo se va a administrar la deuda en pesos.

"Frente a las acusaciones de la `bomba de la deuda´, lo importante era saber cómo se iba a responder al mercado. El Gobierno consiguió 107 mil millones de pesos más de lo que necesitaba, con lo cual en este round respira el ministro de Economía, hay un primer capítulo donde el Gobierno superó el hecho”, sostuvo Burgueño.

El especialista advirtió que esta acusación por parte de la oposición “no cayó bien” políticamente, ni en el mercado. “Lo que tienen que entender los políticos es que no está bien intentar que estemos peor para ganar un voto. Esto no está bien si es lo que intentaron hacer los economistas de Juntos por el Cambio“, argumentó.

En este sentido, señaló que todavía el problema de la deuda en pesos, “no está solucionado”. “Se vienen los peores meses, a partir de abril pero sobre todo en mayo hasta agosto. Vamos a tener que ver la magia del equipo económico, ellos saben este problema, no los puede sorprender. Cómo se va a solucionar el problema de la deuda en pesos, es el gran problema que viene, tiene más magnitud que la inflación”, argumentó.

Burgueño sostuvo que la Argentina tiene un nivel de endeudamiento en pesos altísimo, “para algunos inmanejáble o irregulable”.

“El punto es cúal es la estrategia del Gobierno, si es la que estamos viendo hasta acá que es renovándola, consiguiendo colocaciones, ayer fue 107 mil millones más de lo que se necesitaba, con ese dinero, se adelantó plata que se va a necesitar en marzo. Ese mes cuando entren 300 mil millones de pesos vas a necesitar 200 mil millones, la idea es juntar 400 en marzo para ganar 200. Esto es cruzado a tomar deuda en dólares por mil o dos mil millones de dólares, pero igual no alcanza. Se tendrá que hacer una mega operación de canje u otra estrategia”, sostuvo.

Según el especialista, los mercados están esperando una “utopía” , que consiste en que el Gobierno y la oposición se pongan de acuerdo sobre una salida consensuada. “Debe haber una decisión política del Gobierno nacional y de los dirigentes de la oposición. La clase política no logra consensos para que la gente esté mejor”, agregó.

"Si no se tiene un acuerdo político que pase por el Congreso, sonde se trate sobre la deuda, el acuerdo con el FMI y el mantenimiento con la deuda privada, los mercados no le tendrán confianza al próximo gobierno. Se tiene que demostrar que hay cuestiones básicas que se van a mantener por lo menos 10 o 15 años y que no se van a alterar gobierne quien gobierne", cerró.