Habrá tres bonos para importadores y se podrán usar para pagar impuestos

El gobierno puso a disposición de importadores las opciones de bonos BOPREAL, destinado a saldar la deuda de US$ 30.000 millones que tienen con sus proveedores por el cepo a los dólares para importaciones que impuso el gobierno de Alberto Fernández.

Según fuentes del mercado, se trata de tres series, el BPO27, el BPJ25 y el BPY26, emitidas totalmente en dólares, con una tasa de interés del 5% TNA en el primer casi, 0% en el segundo caso y 3% en el tercer caso.

Estos instrumentos, emitidos por el Banco Central, podrán ser utilizados para el pago de impuestos y aranceles aduaneros dependientes de AFIP, hasta por US$ 3500 millones en diferentes etapas.

Se podrá acceder por un valor máximo equivalente a US$ 1.000 millones desde el 30 de abril de 2025 hasta el 29 de abril de 2026., luego a un valor máximo equivalente a US$ 1.000 millones desde el 30 de abril de 2026 hasta el 29 de abril de 2027 y finalmente a un valor máximo equivalente a US$ 1.500 millones desde el 30 de abril de 2027 hasta el 31 de octubre de 2027.

El BCRA emitirá los Bopreal. NA

La medida busca aliviar el peso de los impuestos a empresas a las que el gobierno anterior dejó en lista de espera para el acceso a dólares baratos para importar, la conocida deuda con importadores con SIRAs aprobadas, importaciones realizadas, pero pendientes de pago con proveedores del exterior o casas matrices.

Quedan exceptuados:

a. Aportes y Contribuciones destinadas al Régimen de la Seguridad Social.

b. Contribuciones destinadas al Régimen de Obras Sociales.

c. Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio.

d. Las cuotas con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

e. Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias.

f. Las obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria por deudas de terceros o de su actuación como agentes de retención y percepción.

La disposición fue firmada por el presidente Javier Milei a través del decreto 72/2023 publicado en el Boletín Oficial.