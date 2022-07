La plataforma de criptomonedas Voyager Digital se declara en quiebra

La plataforma de negociación y préstamo de criptomonedas Voyager Digital se ha acogido voluntariamente a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos con el fin de acometer la reestructuración de la compañía y maximizar el valor para todas las partes interesadas.



La firma ha presentado la solicitud voluntaria de reorganización bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y tiene la intención de buscar el reconocimiento del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Canadá) de conformidad con la Ley de Acuerdos de Acreedores de Empresas.



En la documentación presentada, Voyager Digital asegura disponer de unos 1.300 millones de dólares (1.259 millones de euros) en criptoactivos en la plataforma, más 350 millones de dólares (339 millones de euros) en efectivo en la cuenta para clientes del Metropolitan Commercial Bank, mientras que acumula reclamaciones por impago de más de 650 millones de dólares (629 millones de euros) contra el fondo Three Arrows.



Este 'hedge fund' de inversión centrado en criptomonedas no pudo cumplir con las llamadas de margen por parte de varios de sus prestamistas a mediados del pasado mes de junio. Three Arrows había invertido en las criptos Terra y Luna, que quebraron por completo y desencadenaron una crisis del sector cripto o 'criptoinvierno'.



La semana pasada, Voyager suspendió las retiradas de fondos, así como los depósitos y todas las transacciones en su plataforma debido a las condiciones actuales del mercado.



Otras firmas, como Celsius, Babel Finance y Vauld se vieron forzadas a tomar medidas similares ante la volatilidad del sector y el desplome del valor de los activos cripto.



"Esta reorganización integral es la mejor manera de proteger los activos en la plataforma y maximizar el valor para todas las partes interesadas, incluidos los clientes", dijo Stephen Ehrlich, consejero delegado de Voyager.