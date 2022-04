Centennials vs. millennials: ¿quiénes administran mejor su dinero?

Las finanzas personales son un tema de vital importancia en las personas. Esto se debe a que, según cómo las llevemos a cabo, pueden marcar cómo será nuestra “salud financiera”.

Si bien casi todas las personas, en edad adulta e incluso adolescente, coincidirán en que hacer una correcta gestión del dinero puede ser la clave para llevar una buena vida, es muy probable que en el “cómo” haya diferencias significativas.

Según estudios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los centennials son la generación que mejor administra sus finanzas personales debido a la enorme diversidad de herramientas que tienen para cuidar e invertir su dinero.

Entre las razones se encuentra lo mejor educados en aspectos financieros que están por ser más autodidactas, ya que poseen mucha información y con relativa facilidad gracias a internet y suelen aprender de los errores económicos de sus mayores.

Además, según el estudio realizado por Condusef, los centennials son una generación consciente de la importancia del ahorro, la elaboración de un presupuesto, la protección ante posibles estafas y fraudes, etc. Suele ser una generación que, por ejemplo, compara precios y busca la mejor opción, mientras que los millennials suelen apegarse más por negocios de “cercanía” y “confiables” independientemente de los costos.

De hecho, el estudio “How Gen Z Is Confronting Their Financial Fears” (Cómo enfrenta la generación Z sus miedos financieros) confirma esta teoría. El reporte revela que la mayoría de los centennials administran mejor sus finanzas personales porque adquieren una caja de ahorro, tienen una cuenta bancaria corriente, una tarjeta de crédito y un seguro médico. Además, diversifican sus ingresos y hacen una planificación de sus finanzas a futuro desde jóvenes.