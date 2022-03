Más inflación, ¿menos actividad económica?

La cifra de inflación de febrero del 4,7% conocida hace unos días junto con la declaración del presidente Alberto Fernández de la guerra contra la suba de precios ha vuelto a encender alarmas sobre un nuevo fogonazo inflacionario para el 2022. Asimismo, esta realidad convive con el reciente acuerdo con el Fondo Monetario, donde la inflación se estipuló entre el 38 y el 48%. Sin embargo, el relevamiento de expectativas de mercado e informes proyecta una inflación del 55% y el de JP Morgan una del 62%.

La cuestión de la inflación ya es conocida para los argentinos. La historia y registros presentes muestran una suba persistente y continua en todos los índices. Ahora bien, desde inicios del 2021 el fenómeno inflacionario se ha consolidado a nivel mundial en parámetros no vistos en los últimos 30 a 40 años.

Las emisiones monetarias récord de entre 8 a 10 trillones de dólares sólo en el bienio 2020-21 en pos de combatir la profunda caída en la actividad económica inducida por las fuertes restricciones por el covid-19 implicaron inyectar en la economía mundial nada menos que un 30% del total emitido en los últimos cien años. Todo ello, sumado a los cuellos de botella en la oferta para retomar los niveles de actividad anterior han redundado en subas de precios que se creían superadas.

Por ejemplo, la inflación de febrero en los Estados Unidos en términos interanuales fue de 7.9%, sin contar aun los efectos sobre los precios de la energía derivados del conflicto bélico en Ucrania. El petróleo y el gas son los que más subas han registrado en las ultima semanas. Para marzo, el índice podrá acercarse al 9%.

Hay que agregar también a Europa, con inflación promedio del 6% en general -pico de 7,6% en España-, que depende condicionalmente de las fuentes de energía rusas. En 2020 la inflación había sido del 0,7% y a finales del 2021 ya estaba en el 5%. Es decir, estamos ante un fenómeno que, comparado con la situación de Argentina en términos relativos, es peor.

Inflación mundial y de Argentina. Nivel de aceleración de precios

Si miramos la evolución inflacionaria general, ¿es correcto que Argentina busque bajar el nivel en la suba de precios de manera mucho mas agresiva que el mundo desarrollado?

Recordemos que el Banco Central subió la tasa de referencia del 38% al 42,5% en los dos primeros meses del año. Y que recién hace unos días la Reserva Federal lo hizo en un 0,25%. Porque con esta información, y aun corriendo de atrás, Argentina está ejecutando una política monetaria mucho más restrictiva que el resto del mundo; ello con el riesgo de disminuir la actividad económica por la reducción del crédito al sector privado en desmedro del sector público. Otra vez iríamos de contramano.

En este contexto y con la guerra en Ucrania como condicionante, la posición del Gobierno consiste en insistir en culpar a la fuerte suba de los precios internacionales de las materias primas como la principal causa de la inflación. Y, claro, seguir proponiendo “desacoplar” los precios internos de los commodities mediante cepos, cupos, restricciones y más retenciones.

Si bien es cierto que la suba de los precios de alimentos, petróleo, gas y minerales tiene impacto en la inflación, también lo es que todos ellos son productos que la Argentina exporta o puede hacerlo en mayores cantidades. Muchos observan las necesidades de importación de gas (que a precios de hoy serian unos U$5.000 millones adicionales) pero prestan poca atención a todo lo que puede obtenerse por la exportación.

En ese sentido, también JP Morgan estimó lo siguiente: "El estatus de Argentina como importador neto de energía parecería convertir al país en un perdedor relativo. Pero el hecho de que el país sea un gran exportador neto de productos agrícolas amortigua con creces el arrastre de la balanza comercial y convierte a la Argentina en un ganador de la actual ganancia inesperada de precios de las materias primas en la región".

A eso se agrega un informe del Instituto Internacional de Finanzas -IIF- que analiza los riesgos para los países emergentes de la guerra en Ucrania. El mismo posiciona a la Argentina como el país menos afectado por la nueva situación mundial . Con datos sobre impactos en los temas que vengo describiendo, es el país que más tiene para ganar.

Tenemos entonces una fuerte suba de precios a nivel mundial, sobre todo en los commodities, con impacto local. Un mundo desarrollado que no está dispuesto a abordar el asunto en los términos tradicionales de fomento del ahorro. Con estas dos variables, Argentina tiene una gran oportunidad -otra más- pero existe el riesgo de malinterpretar cuales serían las recetas de corto y mediano plazo para buscar una mejoría económica.

Si el gobierno continúa con sus recetas anacrónicas y de cepos permanentes, su gestión se verá afectada en tanto este modelo económico cerrado con inflación de entre el 60 al 70% aniquila sus chances electorales. Además, continuarán acumulando problemas que deberá resolver la siguiente administración desde 2024.

Pero una mayor inflación no necesariamente refleja una caída o reducción de la actividad económica. En una nota de diciembre pasado, el exministro Domingo Cavallo recomendaba al gobierno que reconociera ajustes en determinadas variables y que aceptara un dólar financiero libre (U$1-$200) en exportación de servicios e inversiones. El efecto sería una mayor suba de precios que en 2021 pero con más transacciones económicas.

Si tomamos esa postura, readaptada por la situación geopolítica actual, el país debe hacer exactamente lo contrario a lo que piensa el gobierno. Ir a un reconocimiento de los valores internaciones de sus productos de exportación en bienes y servicios que, si bien tendrá efectos de mas inflación, implica una inyección de recursos genuinos directa en la economía. Mas producción, más trabajo, más ingresos.

Porque, además, el Gobierno se vería mucho más beneficiado. En vez de pensar en subas de retenciones por U$400 millones, recaudaría un 80% más en pesos, unos U$4000 millones (diez veces más). De esta forma reduce el déficit sin necesidad de ir a pedir más plata prestada subiendo la tasa o pagando bonos que ajusten por inflación; y, pudiendo también utilizar parte de recursos en sostener subsidios a la demanda mientras la economía crece.

Otro asunto no menor es que, ante un restablecimiento pleno de los flujos de capitales, la amenaza de la deuda cae. Si, eso mismo. Porque justamente hoy Argentina no es sujeto de crédito internacional. A diferencia del resto del mundo, ya contrajo toda la deuda externa posible, sus déficits serán menores y, todos los ingresos de dólares que pueda generar son genuinos porque derivan de exportaciones de bienes, servicios, inversiones o repatriaciones de capital. No es la situación de 2016. Salir del cepo hoy es mucho más reactivador y beneficioso.

La alta inflación como fenómeno ya es una variable estructural. El mundo desarrollado la necesita para licuar las enormes deudas que tiene. Las viejas recetas ya no aplican. Argentina tiene experiencia en el tema, pero ahora la puede usar a su favor. Durante los últimos veinte años hicimos todo lo contrario al resto y no nos fue bien. No busquemos ahora hacer lo mismo cuando el eje ya cambio. Seamos creativos y cambiemos el paradigma.

* Agustín Jaureguiberry es politólogo, magister en Estudios Internacionales y máster en Políticas Públicas.