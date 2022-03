Retos regulatorios en torno a Bitcoin

Algunas personas piensan que Bitcoin está en su infancia, pero otras han usado esta moneda electrónica durante años. Desde su lanzamiento, este activo virtual ha ganado popularidad y valor cada vez mayores. Hoy en día, Bitcoin se encuentra entre los activos digitales más lucrativos para poseer. Casi todos los inversores quieren incluir este criptoactivo en su cartera de inversiones.

Pero al igual que los inversores y traders, los reguladores también se están familiarizando con esta criptomoneda. Tal vez eso se deba a la creciente aceptación y uso de esta moneda virtual junto con el dinero fiduciario. Hoy en día, las personas pueden comprar Bitcoin en intercambios criptográficos como Bitcoin Revolution y usarlo para pagar servicios y bienes. Puede obtener más información sobre el comercio de Bitcoin en Bitcoin Buyer antes de usar Bitcoin.

El Salvador ha hecho de Bitcoin una moneda de curso legal, lo que significa que los salvadoreños pueden usar Bitcoin junto con el dólar. Bitcoin ha ganado más popularidad y valor, lo que ha llevado a los reguladores financieros a pensar de manera diferente. Si bien la mayoría de los gobiernos quieren regular esta moneda virtual para evitar la evasión de impuestos, la financiación y otros delitos financieros, otros temen que más personas recurran a Bitcoin, lo que reduce su control sobre las políticas monetarias.

Pero regular Bitcoin no es un paseo por el parque debido a su naturaleza descentralizada. Bitcoin funciona libremente, lo que significa que ninguna agencia o país específico puede controlarlo. Estos son los desafíos regulatorios que rodean a Bitcoin.

Ninguna entidad puede regular a Bitcoin solo

Un desafío principal en torno a la regulación de Bitcoin es su clasificación. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos tratan a Bitcoin como una propiedad. Eso significa que las personas deberían pagar impuestos sobre las ganancias de capital cuando venden sus bitcoins. Por otro lado, El Salvador trata a Bitcoin como una moneda o moneda de curso legal. Por lo tanto, las personas pueden pagar servicios y artículos con Bitcoin, y los comerciantes deben aceptar los pagos en esta criptomoneda de la misma manera que aceptan el dólar.

Calcular la obligación tributaria requiere un software sofisticado, lo que lo hace difícil incluso en países donde los reguladores tratan a Bitcoin como una propiedad. El seguimiento de los días de costo y la base de este software requiere conocimiento de Blockchain. El registro de las transacciones de Bitcoin por sí solo no es adecuado al calcular la responsabilidad fiscal de las criptomonedas.

No existe un mecanismo para regular Bitcoin

La portabilidad global y las características únicas de Bitcoin presentan otro desafío regulatorio. Por ejemplo, las personas pueden intercambiar Bitcoin, y mantener sus tokens, en un intercambio de criptomonedas cuya sede no se encuentra en su país.

Además, los detalles de la transacción de Bitcoin no revelan las identidades reales de las partes involucradas. Eso significa que alguien puede operar con Bitcoin de forma anónima y eludir las regulaciones de su país. Idealmente, no existe ningún mecanismo que los reguladores puedan usar para hacer cumplir las leyes para regular Bitcoin. Y esto puede aplicarse solo si los usuarios de Bitcoin aceptan cumplir con las regulaciones que implementan sus países.

Los reguladores no pueden confiscar bitcoins

Incluso si los reguladores desarrollan leyes que regulan cómo las personas usan Bitcoin, no pueden confiscar tokens para las personas en contra de su voluntad. La única forma en que puede transferir Bitcoin desde una billetera criptográfica es tener una clave privada para acceder a ella. Eso significa que los reguladores tendrán que solicitar al propietario de la billetera criptográfica que proporcione la clave o transfiera los tokens en ella. Si la persona no lo hace voluntariamente, es posible que las fuerzas del orden no tengan forma de confiscar sus monedas digitales.

Palabras finales

Bitcoin presenta una innovación cuyo objetivo principal era reducir las intervenciones de intermediarios y gobiernos. Satoshi Nakamoto quería que las personas disfrutaran de la independencia de gastar sus fondos sin que los gobiernos y los bancos los monitorearan o controlaran. En consecuencia, los reguladores tendrán dificultades para determinar formas de regular esta moneda virtual. El éxito de los reguladores financieros en la regulación de Bitcoin depende de cómo evolucione esta moneda virtual. Sin embargo, los reguladores financieros deberán superar estos desafíos para regular Bitcoin.