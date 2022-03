El sombrío pronóstico de las empresas pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

La aprobación por parte de la Cámara de Diputados del acuerdo con el FMI provocó alivio en los sectores empresarios, ante la posibilidad de entrar en default, aunque deja un sabor amargo por ser apenas una medida para no caer en el abismo, pero que no despeja un horizonte de extrema fragilidad para la economía.

“Es un consuelo que no cambia la gravedad del contexto. Nos tenemos que conformar con poco” explicaron a MDZ desde una automotriz.

La preocupación está centrada en dos frentes. Por un lado, la falta de reformas concretas y la implementación de un plan económico que establezca las bases para crecer. Por otro lado, la oficialización del enfrentamiento dentro de la coalición de Gobierno que pone al presidente Alberto Fernández en una situación difícil de manejar. En ese marco, la figura del ministro Martín Guzmán quedó golpeada.

“El tema del Fondo no va a solucionar los problemas que tiene el país. Dará un poco de aire para no pagar vencimientos y nada más. Lo preocupante es que no hay un horizonte para saber hacia dónde quiere ir el país”, señalaron desde esta automotriz.

En esa línea, un directivo de una empresa del sector energético planteo un tema de fondo: “Estamos celebrando un acuerdo que, en realidad, posterga los problemas para adelante. Se festeja que no haya ninguna obligación de reformas. Es decir, que todo siga con las mismas políticas que no llevaron a esta realidad”.

La preocupación por cómo evolucionará la situación económica en los próximos meses es un punto central en las empresas.

“Al país le faltan dólares y los dólares son clave para el crecimiento. No hay una declaración o medida de cómo Argentina va a conseguir esos dólares o cómo atraerá inversiones. Por ejemplo, cómo vamos a hacer para exportar más con las actuales reglas de juego. La presión impositiva es muy alta, Que haya un crecimiento de las exportaciones circunstancial no es algo que marque una tendencia y de casos aislados. No se sostiene en el tiempo”, señalaron desde una autopartista.

La fragilidad política del Gobierno nacional genera incertidumbre en lo económico. “La división está más dentro del Gobierno que con la oposición. Incluso el Fondo está haciendo todo lo posible para sostener al país. Eso no es normal. El ministro Guzmán queda desdibujado como para llevar políticas serias adelante. No creo que Máximo Kirchner rompa con Alberto Fernández, pero no se entiende cómo vamos a transitar estos dos años”, explicaron desde una empresa alimenticia.

También desde el sector bancario miran con recelo el momento actual. “Sin dudas, es positivo que se haya aprobado el acuerdo con el Fondo. De lo contrario, la situación económica iba a ser crítica. De todas maneras, el país está ante una espiral inflacionaria que debe ser frenada. Para eso, se necesita confianza. Una coalición de Gobierno con estas disidencias no ayuda. Se debe presentar un programa global con amplio consenso y no se ven las condiciones para hacerlo”.