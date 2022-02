Robert Kiyosaki: este es el libro que leyó el gurú financiero antes de ser escritor

Robert Kiyosaki es un exitoso empresario y orador motivacional que gracias a su visión para los negocios ha publicado varios libros que lo lanzaron a la fama. Antes de escribir sobre finanzas, su especialidad, era un apasionado de la lectura y reveló en varias ocasiones uno de los libros que más lo marcaron.

Su familia es originaria de Japón, pero él nació en la ciudad de Hilo, ubicada en Hawái, Estados Unidos, y desde 1994 vive con su esposa, Kim Kiyosaki, en Phoenix, Arizona. Ella fue quien lo empujó a escribir y recibió ayuda de su coautora y contadora Sharon Lechter, ya que confesó que no es muy bueno con las letras.

Fuente: AFP.

Robert Kiyosaki daba las ideas y Sharon Lechter las escribía, como en "Padre Rico, Padre Pobre" uno de sus libros más vendidos, principalmente a personas que quieren tomar el control de sus finanzas. Fue bestseller de The New York Times, del Wall Street Journal, de Business Week y de USA Today.

El libro que Robert Kiyosaki y recomendó

Se trata de "Rules for a Knight" ("Reglas de un Caballero"), que lejos está de las finanzas sino que narra la historia de un caballero que está a punto de enfrentarse a la muerte en una batalla. "Aunque no lo crean, leo muchos libros espirituales, y uno de los mejores es Rules for a Knight. Está muy bien escrito, le habla a tu alma. Todos mis amigos son emprendedores y cada uno tiene una copia", expresó.

Fuente: Amazon.

El libro, de Ethan Hawke, está escrito en forma de carta por un caballero del siglo XV. Los textos son dirigidos hacia sus hijos, en la víspera de una pelea en la que podría perder la vida y decide transmitirle las reglas para ser un verdadero caballero, además de dejar constancia de todas las ideas y valores que tiene.

"En una serie de reflexiones sobre la soledad, la humildad, el perdón, la honestidad, el coraje, la gracia, el orgullo y la paciencia, recurre a las antiguas enseñanzas de la filosofía oriental y occidental y a los grandes escritos espirituales y políticos de nuestro tiempo", indica la sinopsis.

Y sigue: "Su intención es dar a sus hijos una brújula para un viaje que tendrán que hacer solos, una breve guía de lo que da sentido y belleza a la vida". Este libro fue una gran inspiración para Robert Kiyosaki para manejarse en la vida y se puede comprar por Amazon a un precio de $5 dólares.



¿Has leído algún libro escrito por Robert Kiyosaki?