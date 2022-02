Lecciones que puede aprender de Bitcoin

Aunque no compre, venda o invierta en Bitcoin, puede aprender algo de esta moneda virtual y convertirse en un inversor más inteligente. Esta moneda digital se ha enfrentado a muchos altibajos durante su última década de existencia. Por ejemplo, Bitcoin registró un precio máximo de unos 65.000 dólares por token en abril de 2021 antes de desplomarse casi un 40% desde su máximo.

Tal vez, el precio máximo de Bitcoin ha hecho que sea imposible de ignorar tanto para los inversores como para las personas comunes. A pesar de los informes sobre la posible desaparición de esta moneda virtual, su uso y adopción siguen siendo generalizados. Por ejemplo, El Salvador convirtió esta criptomoneda en moneda de curso legal. Algunas empresas importantes también aceptan pagos con Bitcoin. La Cuba comunista también se está preparando para regular y reconocer el Bitcoin.

Este artículo destaca algunas de las lecciones que puede aprender de esta criptomoneda.

Suministro

La oferta de Bitcoin no puede superar los 21 millones de tokens, según su protocolo. Y los mineros ya han producido 18,7 millones de tokens. La producción de nuevas monedas se ralentiza cada cuatro años. El sistema de Bitcoin reduce a la mitad el número total de fichas que los mineros crean con cada bloque. La oferta limitada de Bitcoin es una de las cosas que lo hacen atractivo para la mayoría de la gente, ya que aumenta su valor con el tiempo. Además, la descentralización de Bitcoin significa que ningún grupo o persona puede controlar o manipular su precio.

Sin embargo, algunos expertos argumentan que la oferta fija de Bitcoin podría causar problemas más adelante. Esto se debe a que la reducción de la producción de tokens podría reducir los ingresos de los mineros y el incentivo para validar y registrar las transacciones. Así, la minería de Bitcoin podría dejar de ser rentable.

Demanda

La demanda de Bitcoin ha aumentado drásticamente a lo largo de los años. Las dificultades técnicas y las áreas grises legales limitaron la adopción temprana de esta moneda virtual. Sin embargo, el creciente conocimiento y uso por parte del público ha aumentado la demanda de esta moneda digital.

Además, la gente puede comprar muchos artículos, desde hamburguesas hasta coches, utilizando Bitcoin. El número de comerciantes que aceptan pagos con Bitcoin también ha aumentado con los años. Algunos inversores institucionales también han incluido este activo virtual en sus carteras. Y con su creciente utilidad, la demanda de Bitcoin ha aumentado considerablemente.

La demanda significativa de esta moneda virtual proviene de los especuladores. Estos compran este activo con la esperanza de que su valor siga aumentando. El mundo también tiene una idea exagerada de que los delincuentes utilizan Bitcoin para actividades dudosas. Sin embargo, mucha gente utiliza Bitcoin para actividades genuinas, incluyendo negocios e inversiones.

Riesgos

Algunas personas ven las inversiones en bolsa como un juego a largo plazo. Sin embargo, algunas personas invierten en activos en tendencia como el Bitcoin, con la esperanza de hacerse ricos rápidamente. El ascenso meteórico del Bitcoin puede hacerle pensar en la cantidad de dinero que podría haber ganado si hubiera invertido en él hace unos años.

Sin embargo, es casi imposible hacerse rico de la noche a la mañana. La dramática caída de esta moneda virtual demuestra que cualquier activo que prometa ganancias a corto plazo puede no ser una buena opción. No obstante, esto no implica que el Bitcoin no sea una buena inversión. Tampoco significa que no se puedan obtener rendimientos positivos con Bitcoin.

Esencialmente, tenga en cuenta que su inversión en Bitcoin podría dejarle con pérdidas debido a la volatilidad de este activo digital. Una inversión con ganancias exponenciales a corto plazo también podría tener bajadas drásticas. Por lo tanto, ganar una buena cantidad de dinero con Bitcoin puede ser un reto debido a su volatilidad.

Palabras finales

El Bitcoin es sin duda un activo digital volátil. Por esta razón, muchos expertos recomiendan comprar y mantener su ficha a largo plazo. No obstante, tómese su tiempo para investigar antes de decidirse a invertir en esta moneda virtual. De esta manera, podrá aprender más sobre esta moneda digital para tomar una decisión sabia.