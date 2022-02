La descabellada idea que está pensando el Gobierno para bajar los precios

El Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), difundió el índice de precios al consumidor este martes, el cuál estableció que en enero hubo una variación en los precios del 3,9% con respecto a diciembre y, en comparación con enero de 2021, el incremento fue de 50,7%. Carlos Burgueño, economista de MDZ Radio analizó las cifras y reveló qué idea piensa el Gobierno nacional como novedosa para atacar el creciente incremento de precios.

"Más de 3 puntos ya es una tragedia económica, de la cual es culpable este Gobierno y los anteriores. Lamentablemente y evidentemente no estamos haciendo nada como para pensar que esto está en vías de solución, ni mucho menos. Diría que todo lo contrario", comenzó reprochando el economista.

Burgueño entiende que "sostener una inflación por arriba de 3% en una situación económica como la de la Argentina actual quiere decir que, por lo menos, le sobra 1 punto y medio a ese índice. Tendríamos que estar viendo cómo bajamos del 2% con un anualizado del 25% y estamos exactamente en el doble. Con lo cual acá tenemos la mitad que es vergonzante".

"No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a la dirigencia política, cómo hoy no están tratando de explicarle a la gente qué están haciendo para solucionarlo. Insisto, los que están ahora y los que estuvieron antes", siguió.

Burgueño, a lo largo de sus columnas en Uno Nunca Sabe ha sostenido que si no hay un plan serio de mediano/largo plazo nada es creíble. "Esto nos lleva al nuevo invento para solucionar la inflación, ahora sí: crear una empresa nacional que produzca alimentos. Y hay quien lo está pensando dentro del Gobierno nacional", dijo en tono irónico.

Consultado sobre qué tipo de producción harían estas empresas nacionales, el economista dijo que "de todo, me imagino desde frigoríficos hasta fideos".

Pero el rubro turismo subió más que alimentos, por ejemplo. De hecho, en Mendoza los alimentos fueron los que menos incrementaron sus precios, lo que impulsó para arriba el índice fueron otros rubros. Entonces, el economista preguntó retóricamente: "Siguiendo con esa lógica, el Estado ¿qué hará? ¿Pondrá una cadena hotelera para bajar los precios de los alojamientos? Y si tenemos en cuenta que lo que más subió fueron las tarifas de celulares, ¿van a poner una empresa de telefonía móvil?"

En conclusión, "esto demuestra la dispersión y el extravío del Gobierno nacional en cuanto a enfrentar seriamente el problema de la inflación y la suba de precios".