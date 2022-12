Martín Mura: "La Ciudad aporta un 25% de la recaudación del Gobierno nacional pero recibe apenas el 1,4%"

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la coparticipación, que devuelve fondos a la Ciudad, en alguna medida era esperado, aunque para que los ciudadanos porteños vean plasmados en sus bolsillos la baja del impuesto a los Sellos por las compras con tarjeta de crédito anunciado por el jefe de Gobierno, aún habrá que el proyecto de ley pase por la Legislatura.

Transcurrieron más de dos años desde que el Gobierno aplicó el recorte de la coparticipación a la Ciudad, pero finalmente se respira alivio en la sede del Ministerio de Hacienda porteño. Martín Mura explicó cuáles son los próximos pasos del gobierno porteño en esta materia, si habrá nuevas bajas de impuestos, expresó su apoyo al sistema solidario coparticipación y hasta se refirió al bono de fin de año para los empleados públicos en la Ciudad.

- ¿Cómo tomaron en el Gobierno porteño esta decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la Coparticipación de la Ciudad?

- Para nosotros es una muy buena noticia, sobre todo desde el punto de vista del federalismo. El fallo de la Corte de ayer pone un límite a un sistema, a una forma de funcionar del Gobierno y del kirchnerismo desde hace muchísimo tiempo, de concentrar recursos y después distribuirlos discrecionalmente de acuerdo a algún criterio que no esté establecido en una norma. La verdad que le puso un freno porque hoy le tocó a la Ciudad de Buenos Aires, pero le podría haber tocado en cualquier momento a otra provincia y lo que la Suprema Corte de Justicia dijo es ‘esto así no se puede hacer’. Si bien es una cautelar, en el contenido del fallo hace varias aclaraciones respecto de esto y creo que es un punto muy importante. Obviamente, para la Ciudad es un reconocimiento al reclamo que venía haciendo y esto es más que nada un triunfo del federalismo.

- Es bueno aclarar que hasta el momento la Corte dijo que la Coparticipación debe cambiar de aquí para adelante, pero la Ciudad tiene el reclamo pendiente de lo que no recibió desde 2020 ¿verdad?

- Exactamente, allá por septiembre de 2020 nos quitaron los recursos de la coparticipación, pero está bueno recordar que esos recursos que nos quitaron los habían dado para financiar el servicio de seguridad que nos habían transferido. El Gobierno nacional nos había transferido el servicio de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y los recursos para poder financiarlo, que es lo que establece la Constitución Nacional.

En el 2020, en medio de la pandemia, nos quitaron los recursos, pero seguimos prestando el servicio, y justamente la Corte lo que establece es que no podés dejarle el servicio y sacarle los recursos después de haber un acuerdo. En aquel momento nosotros presentamos una cautelar porque nos ponía en un problema financiero y, a su vez, presentamos una medida de fondo. Lo que se resolvió ahora es la medida cautelar, donde la Corte lo que dice es “a partir de ahora es 2,95%”. Nosotros estamos reclamando 3,5%, no 2,95%. A partir de ahora es un esfuerzo compartido, no es ni 1,40%, que había dicho el Gobierno nacional, ni 3,5%, es 2,95%, mientras se resuelve el fallo de fondo, que ahí dirá si es 3,5% o lo que sea. Nosotros estamos convencidos que está bien cómo se hizo pero hay que probarlo y transcurrir todo el proceso con la Corte.

- El jefe de Gobierno porteño anunció ayer la eliminación del impuesto a las compras con tarjeta de crédito. ¿Qué sigue ahora, cuándo se presenta el proyecto en la Legislatura?

- En aquel momento cuando nos quitaron los recursos de la Coparticipación tuvimos que tomar varias medidas para poder afrontar ese impacto económico-financiero hasta que la Corte resuelva, que lo hizo más de dos años después. En ese momento hicimos una baja muy fuerte del gasto, el 50% de la quita de recursos la absorbimos bajando gastos, básicamente, eliminamos el plan de inversión que tenía la Ciudad, hicimos una renegociación de muchísimos contratos del Gobierno y el otro 50% lo resolvimos poniéndole un impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito y quitando una exención de Ingresos Brutos que tenían las operaciones con las Leliqs y los pases, que hacían los bancos.

En aquel momento el Jefe de Gobierno tomó el compromiso que cuando la Corte le devuelva, total o parcialmente, los recursos que le habían sacado, automáticamente se iban a bajar esos impuestos. Ayer se anunció que vamos a bajar el 100% del impuesto a las tarjetas de crédito y vamos a reducir la alícuota de Leliqs y pases, que estaba en el 8% al 2,85%. ¿Por qué 2,85%? Por nos devolvieron porque nos devolvieron el 64,5% de los recursos que nos habían sacado. Entonces estamos bajando el 64,5%.

Hoy a la mañana mandamos el proyecto de ley a la Legislatura, ya convocaron para las 8:30 de la mañana del viernes a sesión en la Legislatura y nuestra idea, es que mañana se apruebe eso y ya estas medidas sean ley mañana mismo.

- Según el proyecto ¿cuándo empezaría a regir la quita del impuesto?

- El impuesto de tarjeta de crédito es un impuesto al resumen, y es a partir del 22 de diciembre.

-¿Alguien que compra algo hoy ya no pagaría el impuesto?

- Es cuando le emiten el resumen, no cuando comprás. Si hay un resumen que se emite en el día de hoy, ése ya debería estar exento. Pero puede pasar que los bancos ya tengan ese resumen y hayan puesto el impuesto. Lo que debería pasar es que en el próximo resumen le deberían descontar lo que le cobraron a cualquier resumen que se haya emitido de hoy hasta el día que se apruebe la ley. Y en el caso de Ingresos Brutos como es un un impuesto que es de liquidación mensual, entonces ése a partir del primero de enero va a tener la reducción la reducción de la alícuota.

- Para poner un poco en cifras. ¿Qué significó esta reducción de la Coparticipación al 1,4%?

- Ya está cerrado el 2022 y este año perdimos $154.000 millones, es decir, dejamos de recibir ese monto. Ahora nos están devolviendo $99.000 millones. Es decir, todavía quedan $55.000 millones que la ciudad no va a recibir hasta tanto esté el fallo final. Ahora ¿qué impacto tiene eso? En su momento cuando nos quitaron los recursos, la pérdida para la Ciudad de Buenos Aires, como para ponerla en términos que se puedan entender, era un año del sueldo de todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, muy importante.

- ¿Cuánto aporta la Ciudad a la torta total? Porque recibía sólo el 1,4% y ahora será el 2,95%.

- Está bueno ese análisis. La Ciudad de Buenos Aires aporta cerca del 25% de la recaudación del gobierno nacional y hasta ayer recibía el 1,4% y ahora recibirá el 2,95%. Claramente, el régimen de Coparticipación tiene que ser solidario, justamente tiene que ver con la distribución de de ingresos como para equiparar también las zonas que no tienen la misma cantidad de habitantes, de producción. Está bien que sea solidario, pero también hay un límite. No nos quejando anteriormente porque recibíamos el 1,4%, pero sí, cuando nos transfirieron la Policía y nos agregaron un gasto nuevo, la Constitución establece que te tienen que pasar los recursos para financiar eso. La forma en que nos pasaron los recursos fue a través de la Coparticipación.

Es muy importante que el fallo aclara, y es parte de lo que están diciendo algunos gobernadores, que nunca la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires afecta a la coparticipación de las provincias. Y te explico por qué. Como la Ciudad de Buenos Aires es autónoma después de la Ley de Coparticipación, cuando toma el estatus de provincia, su coparticipación sale de la parte que le corresponde a la Nación, no de la que le corresponde a las provincias. Es decir, la Nación tenía un ingreso que lo gastaba para financiar la Policía, nos pasaron la policía ese ingreso nos lo pasaron a la Ciudad a través de la coparticipación que recibe la Nación, no las provincias. Y en el fallo está bien claro.

- En suma, darle más recursos a la Ciudad no es que le va a restar ingresos a alguna provincia.

- Para nada y el fallo el fallo lo dice muy claro. Nadie se lleva plata de más en este juego porque el Gobierno Nacional antes tenía un gasto, que era pagar la Policía Federal y tenía un recurso que le venía por la coparticipación. Nos pasaron el servicio de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y nos pasaron los recursos para poder financiarlo. Es decir, ninguna jurisdicción ni se empobreció ni se enriqueció, está equilibrado.

- Bueno, en 2020 le sacaron a la Ciudad y se lo dieron a la provincia de Buenos Aires por el conflicto con la policía bonaerense.

- Ahí sí hubo un perjuicio para el resto de las provincias y algunas con las que hablé tienen ese reclamo a decir cuando le sacaron la plata a la ciudad se la dieron toda la provincia de Buenos Aires y no es que ni la coparticiparon, ni la distribuyeron con algún criterio. Eso sí me parece que desequilibra la balanza. Lo que se había hecho anteriormente a eso, daba suma cero.

- A partir de ahora que la Ciudad va a recibir el 2,95%. ¿Eso va a ir a obra pública, baja de impuestos o sólo equilibra las cuentas por la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito?

- Esto lo que hace es, en principio, nosotros al recibir estos nuevos fondos y bajar los impuestos, gran parte de los fondos que estamos recibiendo, casi la mayoría, van a reducir los ingresos, con lo cual quedan prácticamente compensados. Si quedase alguna diferencia tiene que ver con alguna recomposición de gastos que en su momento bajamos por esa quita, por lo que hay algunas cuestiones que hay que recomponer.

- ¿Podría haber algún impulso a la obra pública?

- Por ahí no tanto en obras, pero lo que sí hubo fue que este año, después de algunos años en donde no se pudo, hubo una recomposición del salario real de los empleados públicos. Cerramos en un 97% y entendemos que la inflación puede llegar a estar un poquito por debajo, con lo cual parte seguramente va a ser para eso. Pero bueno, estamos todavía viendo bien cómo terminan de cerrar los números.

- El Presupuesto 2023 ya fue aprobado por la Legislatura. ¿Cuáles van a ser las áreas prioritarias del gasto?

- La verdad que el presupuesto de la Ciudad y para nosotros fue un orgullo, después de haber pasado todo esto que pasamos importante, presentamos un presupuesto con déficit cero. Por primera vez pudimos cerrar el presupuesto con déficit financiero cero, así que la Ciudad para el año que viene se va a financiar 100% con sus recursos.

Tenemos más del 60% del gasto destinado a las áreas sociales, la principal es educación, salud y desarrollo social. Y después mucho foco en la seguridad, que es uno de las principales preocupaciones de los porteños y creo que de toda la Argentina. Nosotros ahí, más allá de la quita de recursos, seguimos manteniendo el porcentaje que destinamos a seguridad porque creemos que hace que los vecinos puedan vivir tranquilos.

- En cuanto a ingresos la actualización del ABL o de Patentes va a ir corriendo en línea con la inflación o cuál es el criterio?

- En el caso del ABL hace varios años que establecimos un criterio, que se va actualizando con la inflación y en el caso de las patentes lo que se estableció es que, como eso se cobra de acuerdo al valor del auto, sí pusimos un techo que en ningún caso puede superar un determinado nivel de inflación que creo que fue la inflación entre octubre del 2021 y septiembre 2022, da en entorno del 80%.

- Por estos días está muy consultado el tema del bono por fin de año. ¿Qué va a hacer la Ciudad con el bono?

- Nosotros ya tenemos las paritarias cerradas con todos los gremios, con lo cual no está en conversaciones ese bono. Sí tenemos una paritaria que en todos los casos estuvo por arriba de la inflación proyectada para este año, con lo cual estamos muy contentos de haber podido lograr eso.

- ¿No tuvieron reclamos de los gremios para dar el bono?

- No por ahora no, pero justamente por esto, porque nuestra paritaria estuvo la verdad que por arriba de la inflación y ya hubo un reconocimiento de eso.