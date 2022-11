Cuáles son los 14 principios de inversión para triunfar financieramente

Por Diego Matianich *

A lo largo de la historia han existido cientos de referentes financieros que explicaron cómo ganar dinero e incrementar el capital. Sin embargo, muy pocos lograron transmitir su sabiduría de forma práctica y sencilla para que hasta el más principiante pueda entender.

Uno de ellos fue Harry Browne (1933 – 2006), un escritor, político y analista de mercados nacido en Estados Unidos que desarrolló 14 principios a tener en cuenta para alcanzar el éxito en las finanzas y los expuso en su obra Inversión a prueba de fallas: seguridad financiera de por vida en 60 minutos.

1. Enfocate en tu carrera

Si bien Browne ha sido un verdadero hombre de mercados, incitó a lo largo de su vida a ganar dinero con un empleo o negocio propio, de forma convencional, bajo dependencia o independientemente.

Para él, “volverse millonario” con la bolsa, ya sea invirtiendo o haciendo trading, no es más que un mito capaz de desilusionar a muchas personas, por su altísima dificultad.

Ser el mejor desarrollando una actividad para obtener un mejor sueldo y/o incrementar las ventas es la clave para aumentar el capital, tanto en el corto como en el largo plazo.

Harry Browne, uno de los analistas de mercado más importantes de la historia moderna. Fuente: Wikipedia.

2. Haz de cuenta que puedes perder todo

Al adentrarse en los mercados financieros, se suele creer que, tarde o temprano, el dinero invertido se recuperará, sin importar si la caída de precios fue muy pequeña o devastadora.

Para Browne, este pensamiento es un grave error, ya que nos lleva a ser más arriesgados e inconscientes de lo que deberíamos ser con el dinero que tanto costó conseguir.

En su lugar, hay que hacer de cuenta que lo que se pierde no se puede volver a conseguir. Adoptando esta mentalidad, seremos más conservadores y racionales, lo que protegerá el patrimonio a largo plazo, a pesar de que se sacrifique una potencial mayor ganancia en el corto.

3. Aprende a diferenciar la inversión de la especulación

Por otra parte, el experto enfatiza en su libro que es esencial comprender la diferencia entre invertir y especular, ya que, de lo contrario, podemos ponernos a nosotros mismos “en una situación peligrosa”.

¿Cuál es la diferencia? Mientras que invertir es la disciplina de dejarse llevar por los movimientos del mercado, confiando en que los activos se revaloricen por sí solos, especular busca directamente tratar de vencer al mercado, comprando y vendiendo en reiteradas ocasiones para obtener un beneficio mayor al promedio.

Especular no solo es más difícil, sino que también es más estresante, ya que hay que hacerles frente constantemente a los vaivenes diarios y/o semanales. Harry Browne estableció una serie de principios para triunfar financieramente. Fuente: Pexels.

4. No te dejes engañar por los adivinos

A lo largo de la historia, han existido múltiples “gurúes” financieros que saltaron a la fama realizando pronósticos de lo que podría llegar a suceder en un futuro con los mercados o con ciertos activos.

Hoy en día, con la masificación de internet y la exposición en redes sociales, la cantidad de estos personajes se expandió casi exponencialmente, lo que aumentó los riesgos de recibir muy malos consejos de inversión.

Harry Browne siempre explicó que no hay que dejarse llevar por los dichos de los demás, en especial de quienes se benefician con ellos, ya que predecir el futuro de la bolsa resulta muy (muy) difícil.

5. No esperes un método de trading

En esta línea, el analista estadounidense siempre comentó que tampoco hay que dejarse llevar por supuestos métodos de trading infalibles, capaces de generar increíbles ganancias en el corto plazo, por dos razones.

Primero y principal, porque tal método no puede existir, ya que, como se mencionó anteriormente, es extremadamente difícil pronosticar lo que podría suceder con ciertos activos financieros de manera exacta.

Y, por otra parte, en el hipotético caso de que existiera algo así, no se vendería ni en formato de curso ni en formato de membresía. El dueño simplemente tomaría deuda y se haría millonario sin revelar los secretos. Los métodos de trading infalibles no existen ni existirán. Fuente: Pexels.

6. Ten cuidado con el apalancamiento

Tomar deuda y apalancarse puede potenciar los beneficios de una forma sorprendente, si es que los hay. No obstante, lo más probable es que esta estrategia no haga más que dañarnos financieramente.

Harry Browne expresó que, para proteger e incrementar el patrimonio a largo plazo, solo hay que invertir de contado, con el dinero que tenemos disponible.

De esta forma, la pérdida máxima estará limitada, no como podría suceder al tomar deuda, directa o indirectamente mediante algunos derivados financieros. Es mejor ganar muy poco por cada operación que asumir el riesgo de perder más que todo si los cálculos salen mal.

7. Descarta lo que no entiendes

Al igual que el legendario inversor Warren Buffett, uno de los principios de Browne era invertir solo en lo conocido, no en lo que esté de moda, por más que subiera mucho de precio y generará grandes ganancias.

Si un asesor financiero o experto en la materia recomienda comprar acciones de una compañía tecnológica y muy disruptiva, pero no entendemos cuál es su negocio o cómo funciona, entonces hay que pasar de la oportunidad.

Puede llegar a ser frustrante dejar de invertir en empresas o activos que luego se revalorizan impactantemente, pero sería peor perder el capital por no haber entendido correctamente los fundamentos. Si la inversión no se entiende, es mejor no colocar dinero en ella. Fuente: Pexels.

8. Distribuye el riesgo

Asimismo, resulta importante distribuir el riesgo de las inversiones, y la mejor forma de hacerlo es diversificando. Browne sabía que todos los activos tienen su momento de éxito tarde o temprano, pero no estaba seguro de cuándo serían.

Por este motivo, enfatizaba en la importancia de armar un portafolio compuesto por cuatro activos: acciones, bonos, oro y efectivo.

Conocida como la cartera permanente, tiene el potencial de sobrevivir a todos los ciclos económicos, y construirla es muy fácil, ya que solo hay que adquirir fondos cotizados que representen mejor cada clase de activo financiero.

9. No especules con todo tu dinero

Si bien el político especializado en mercados predicaba los beneficios de diversificar e invertir a largo plazo, no estaba totalmente en contra de la especulación de corto plazo, siempre y cuando sea con inteligencia.

La recomendación de Browne es sencilla: especula solo con una pequeña porción de dinero que puedas perder sin grandes repercusiones. Evidentemente, la ganancia podría ser también muy chica, pero con el paso del tiempo esta actitud dará sus frutos.

10. Diversifica geográficamente

A diferencia de otros referentes del sector, Harry Browne iba un poco más allá de la inversión y se metía también en el ámbito de las finanzas personales.

En este campo, aconsejaba diversificar geográficamente nuestras cuentas de ahorro. Las probabilidades de que un país se arruine por completo a tal punto de que el dinero de las personas sea inaccesible son muy bajas, pero existen.

Con esta idea en mente, el escritor recomendaba tener diferentes cuentas de ahorro e inversión distribuidas a lo largo de todo el mundo, y en diferentes divisas. Una en Suiza con francos suizos, otra en Estados Unidos con dólares, otra en Alemania con euros, tal vez una en Inglaterra con libras, etc. Es importante diversificar las cuentas de ahorro geográficamente. Fuente: Pexels.

11. Aprovecha las reducciones de impuestos

En algunos países, ciertos vehículos de inversión o cuentas de ahorro permiten pagar menos impuestos año tras año. Es importante aprovechar estas ventajas debido a que, a largo plazo, los egresos de dinero por temas impositivos pueden ser muy grandes.

Claramente, hay que analizar si se justifica migrar hacia ciertas estructuras financieras para pagar menos impuestos, ya que a veces la potencial ganancia de un activo alcanzado por las entidades recaudatorias es mayor que el tributo.

12. Hazte las preguntas adecuadas

Hacernos ciertas preguntas antes de armar una estrategia de inversión puede parecer un tema secundario, pero sus respuestas serán indispensables para alcanzar el éxito, por lo que hay que saber qué cuestionarse.

Por ejemplo, en lugar de preguntarnos si un activo tiene riesgo, que normalmente lo tiene, hay que plantearse bajo qué escenarios económicos existen tales riesgos o cuáles son las potenciales pérdidas. Se deben realizar las preguntas adecuadas antes de invertir. Fuente: Pexels.

13. Disfruta de la vida con inteligencia

Ganar dinero, ahorrarlo e invertirlo está perfecto y ayuda a tener una mejor calidad de vida en el largo plazo, pero también hay que intercambiarlo por bienes y servicios que nos brinden disfrute y felicidad.

No obstante, hay que hacerlo con inteligencia. En la mayoría de los casos, liquidar todas las inversiones para un viaje de dos días o endeudarse excesivamente para comprar un coche es simplemente una cuestión de mala organización.

Harry Browne comentaba que hay que utilizar el dinero con sentido común.

14. Mejor equivocarse por conservador

Por último, el experto financiero indicaba que, ante la duda, es mejor errarle a una inversión por ser demasiado conservador o precavido que hacerlo por arriesgado.

En el primer caso, perderemos poco y podremos seguir participando de los mercados. En el segundo caso, podríamos quedar “eliminados” y arruinados por completo.

Tal vez Harry Browne no pasó a la historia épicamente como Benjamin Graham o Jack Bogle, o como lo harán Warren Buffett y Charlie Munger, pero definitivamente sus enseñanzas salvarán la vida financiera de muchas personas.

* Diego Matianich es jefe de Investigación en Inversor Global, editor del newsletter Mercado en 5 Minutos y principal colaborador de Plan de Retiro Soñado y Super Acciones Millonarias.