Temor por la sangría del Central: ya vendió 570 millones de dólares en el mes para contener el precio

El dólar blue bajó un peso y las otras versiones oficiales de cotización se mantuvieron estables. Pero el lado B de la noticia es que para conseguir la calma el Banco Central tuvo que vender hoy 149 millones de dólares y la sangría sigue.

En lo que va del mes el Central ya vendió 570 millones de dólares para responder a la demanda de dólares sin que el precio se dispare. El saldo negativo se siente y preocupa. El MEP y el contado con liquidación (CCL) finalizaron con pocos cambios.

El dólar sigue generando preocupación.

Cotizaciones

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $103,77 en promedio, con una suba de 19 centavos en relación con la jornada de ayer y un incremento de 22 centavos en la semana, con lo que acumuló un avance de 0,21% respecto al viernes pasado.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzaron 0,6%, a $ 173,49, y a $ 173,26, respectivamente, en el tramo final de la rueda. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó un incremento de seis centavos respecto a la víspera, en $ 98,36, mientras que en la semana avanzó 27 centavos (0,27%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 134,90 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 171,22.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 149 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 711 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 111 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 618 millones.