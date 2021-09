La insólita propuesta del director del Banco Nación para frenar el dólar

La crisis económica y la imposibilidad de contener por siempre la suba del dólar, que sostenidamente fue creciendo tanto en su versión oficial como en la paralela, denominada blue, desde que inició el Gobierno de Alberto Fernández, tiene preocupados a los principales dirigentes económicos de la gestión.

El que se expresó en este caso fue nada menos que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien lanzó una polémica idea a partir de la cual se podría, según él, "financiar la política social".

¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible? Dijo Lozano, quien ante la repregunta del periodista que parecía no entender muy bien el punto, amplió: "No convertible a divisas, a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población".

"¿Una especie de Patacón?", consultó el entrevistador, a lo que Lozano respondió: "No, no, una moneda, que tenga todas las funciones excepto la posibilidad de ser ser cambiada por dólares".

Luego, consideró que el control del sistema de precios debe ser modificado en cuanto a la idea de que solamente lo puede ejecutar el Estado. "Hay que pensar en un sistema social de control de precios. Esto implica que en las cadenas de producción de carácter estratégico hay que sentar a todos los actores e hilvanar ahí cómo cortar los abusos de posición dominante".