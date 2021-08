Massa, Guzmán, y un tironeo por el mínimo no imponible a Ganancias

Martín Guzmán, ministro de Economía, habló ante la comisión bicameral de la deuda. Allí, sostuvo que subir el mínimo no imponible permitirá a los trabajadores disfrutar del beneficio, sin embargo no precisó el monto al que ascendería el mínimo no imponible. Massa, por su parte, apunta a 180 mil