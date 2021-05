Un especialista responde las máximas de Mark Zuckerberg para ser un buen emprendedor

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, es una de las personas más relevantes del mundo de los negocios relacionados con la tecnología y tomó algunos postulados como "máximas" para recomendar, tal como las describió MDZ en una nota con su socio editorial Inversor Global. Esas máximas generaron debate y uno de los especialistas en el mundo del emprendedurismo se animó a redoblar la apuesta.

Tuvimos la oportunidad de tener una conversación con el emprendedor santiagueño Diego Noriega, quien con más de 20 años en el mundo emprendedor, sigue en su propósito de acompañar emprendedores en su camino de realización personal y profesional.

Diego toma uno de los ejes clave para iniciar el debate: cómo tomar las recomendaciones del fundador de Facebook para el mundo hispanoparlante. En ese sentido, asegura que "es necesario tropicalizar la conversación, darle un contexto para el emprendedor argentino y latinoamericano". “No es lo mismo haber emprendido en Silicon Valley con millones de dólares de back up y un levantamiento de inversión de miles de millones, eso no es posible en América Latina, solo unos pocos tienen esa oportunidad, de hecho Argentina tiene solamente 6 unicornios”, aseguró Diego Noriega.

Además, dentro de su respuesta, resalta la palabra propósito, que se convierte en el elemento más importante. Tanto que cuando escasea se siente como un vacío que se siente en contra de lo que son las generaciones actuales quienes actúan por causas y movimientos. Encontrar el propósito hace parte del emprender con sentido. Para Diego, el emprender debe verse desde el punto de vista más genérico, donde todos estamos llamados a crear empresas y tener la mentalidad emprendedora, desde Mark Zuckerberg, hasta la señora que vende empanadas en la esquina, así nos comenta el emprendedor Argentino.

Los postulados de Zuckerberg, bajo análisis de Noriega

Ahora, la opinión textual de Diego Noriega sobre los postulados del creador de Facebook

Todo el mundo debería usar tecnología

Las empresas y los emprendedores deben utilizar tecnología, ¿y saben que? todos y todas estamos teniendo empresas de tecnología o que usan la tecnología en sus iniciativas. Estamos usando whatsapp para vender, para intercambiar contactos y usamos esta metodología de videollamadas, utilizamos sistemas de gestión de clientes y proyectos.

Tal vez no seamos 100% digitales pero cada empresa tiene un condimento de tecnología que es transversal a todas las áreas de las empresas. Entonces, tengamos esa mentalidad de que ya usamos tecnología y animémonos a usarla cada más.

Los tiempos no son como antes donde teníamos que comprar software carísimos, hoy por hoy se pueden utilizar plataformas que cuestan apenas unos dólares al mes y que puedes usarlo de manera inmediata.

Tomar riesgos

Claro, a mi me parece que es una cuestión vital, todo el mundo está de acuerdo y si no hay riesgo no hay premio. Y esto viene para los emprendedores del interior, que tenemos que asumir riesgos, inclusive si sos un profesional, sabes que tu industria y tu profesión se está transformando, las formas de comercializar no son las mismas.

Aquí tenemos que pensar en que necesitan nuestros clientes y nosotros adaptarnos a esto, a mi me gusta usar mucho el ejemplo de médicos, que hoy por hoy actualizan los turnos a través de sistemas de reservas, ahora, ¿Por qué hemos tenido que esperar a la pandemia?. En definitiva, el peor de los riesgos que puedes tomar es que no cambies, no te transformes y no te asocies.

Trabajar en equipo

Estoy totalmente de acuerdo cuando dicen que solos no podemos hacer todo, quizás aquí también lo complementaria con la palabra liderazgo, un liderazgo cambiado totalmente e iterado a las nuevas de llevar equipos a través de los valores CO, de hecho tengo un libro que habla de aprendizajes de éxitos y fracasos en 20 emprendimientos.

Para mi esto es fundamental dentro de los equipos, en donde cada persona dentro del equipo tiene que hacerse dueña de una determinada responsabilidad. Ya no existe el micromanagement, no hay tiempo de seguir a otros a ver si hacen o no hacen el proyecto.

Esto es inclusive replicable para la búsqueda y vinculación con socios donde se debe tener en claro tres factores importantes:

Primero, los valores de la empresa que son al final del día, los cimientos con el que se construye la empresa. Segundo, La comunicación, beneficiosa para todo tipo de relación interpersonal y por último la complementariedad con tus socios que sus talentos no sean iguales sino que se especializan y refuercen con las debilidades del otro.

De hecho, volviendo al punto de la tecnología, existen plataformas en donde todos estamos alineados y tenemos la misma información, podemos saber perfectamente las tareas que estamos ejecutando y no necesitamos de reuniones y necesitamos maximizar el tiempo en ejecución.

Esto es lo que hace a los equipos fuertes y sólidos en donde los objetivos estén alineados y que son fundamentales pero que según estadísticas solo el 7% de los emprendedores tienen objetivos claros para todas las personas. ¿Vos los tienes?

Foco en el negocio

Yo creo que más que foco en el negocio, los emprendedores deben tener foco en el cliente, en cuales son los dolores que tienen estas personas a las que estamos apuntando y de qué manera nosotros podemos solucionar ese grave problema.

¿Estamos haciendo las suficientes conversaciones con nuestros clientes? Yo creo que no, solamente el 10% de los emprendedores al menos ha duplicado la cantidad de conversaciones con clientes, ¡Muy poquito!

En pandemia, 7.5 billones de personas tienen prioridades y necesidades diferentes, ¿sabes cuáles son las tuyas y las de tus clientes? si no las tienes, no podrás estar enfocado en ellos y sus necesidades; en cambio, si lo estás haciendo, tienes muchas más chances de ofrecer productos que estén a otro nivel.

Actualmente Diego Noriega se dedica a realizar y brindar programas de aceleración, charlas y cursos enfocados en crecimiento, estrategia comercial, marketing de contenidos, inversión, pitch & deck a través de mentorías individuales y mentorías grupales.

¿Qué te parecieron estas opiniones?