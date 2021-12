Semana clave para uno de los acuerdos más importantes del Gobierno

Ya está la delegación argentina en Washington y están comenzando a negociar. A propósito de esto, el economista de Uno Nunca Sabe, Carlos Burgueño dijo que "ya se acabó el humo, ahora hay que cerrar el mejor acuerdo que se pueda con el Fondo Monetario Internacional".

Burgueño contó que habrá 3 jornadas de negociación muy intensas, hasta el miércoles, cuando lo más importante del acuerdo con el Fondo deba cerrarse, sí o sí. "La intención es acordar. El Ejecutivo Nacional, es decir, Alberto Fernández, Martín Guzmán, el Banco Central y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, quieren cerrar de la mejor manera posible".

Puntos claves de la negociación

"Lo más importante de la negociación, el alma del acuerdo (o del no acuerdo), son dos", dijo Burgueño y detalló:

En primer lugar, "cómo logrará Argentina un superávit fiscal en 2025 y cómo será el sendero hacia él, o al menos hacia un equilibrio fiscal, y si hay desequilibrio que sea menor al 5%".

Es que "de acá al 2025 Argentina tiene que mejorar su compartimento fiscal, en lo posible para siempre. Necesitamos décadas así, pero no por el FMI sino por nosotros. De hecho, los mejores años de nuestro país fueron los de equilibrio fiscal", acotó el economista.

En esos términos, "el FMI quiere saber cómo es la proyección de Martín Guzmán para lograrlo en 2025. El ministro dice que Argentina crecerá el año que viene 4 o 4.5% y que aumentará su PBI en 2023 y 2024 de manera sólida, como para que la recaudación impositiva sumada a algunos matices de baja del gasto, pero no ajustes fiscales, alcancen", contó.

Sin embargo, "El FMI dice que eso es imposible". Además, tampoco creen que Argentina crezca 4% en 3 años, básicamente porque no tenemos los dólares para hacerlo. "Encima hay otro problema, si Argentina creciera al 4% necesitará energía que no tiene, entonces debería importarla, para lo cual requiere dólares también", acotó el especialista. "Con lo cual no le creen a Guzmán este crecimiento sin ajuste", concluyó al respecto Burgueño.

El segundo punto de discusión es la brecha cambiaria, que hoy ronda el 100%. "Hay que reducirla a un 50% el año que viene, el otro al 25% y el otro tiene que desaparecer. El FMI acepta un cepo, un control al ingreso de divisa especulativo. Lo que no puede haber son los 25 tipos de cambio que hay actualmente. De los cuales 10 son oficiales, de los cuales 3 son del Gobierno. El mismo Gobierno sabe que es inviable", finalizó.