Martín Guzmán confesó cuál es el principal problema económico de Argentina

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que todos los indicadores de la economía argentina están creciendo, pero advirtió que el principal "escollo" para consolidar ese camino es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se debe refinanciar en términos "favorables" para la recuperación del país.



"La economía crecerá más del 9% este año, la inversión también lo hará en el orden del 30 por ciento, vemos números favorables en empleo y exportaciones. En concreto, hoy se ve progreso en la Argentina y el principal escollo es la deuda con el FMI que se debe refinanciar en términos que permitan una recuperación de nuestra economía", señaló Guzmán en el cierre de las Jornadas Monetarias organizadas por el Banco Central.



Por otra parte, el funcionario nacional afirmó que la expansión fiscal no es suficiente para corregir las asimetrías sociales que produjo la pandemia de coronavirus, sino que se debe avanzar en una política tributaria más agresiva que permita corregir esas desigualdades.



"Es muy importante desde la política pública construir condiciones para que lo que viene en el mundo no sea regresivo para nuestro país. Hace falta una solución impositiva global para lidiar con la elusión impositiva de las corporaciones internacionales, que además se beneficiaron de las inversiones que hizo el Estado", señaló el titular del Palacio de Hacienda.



Previamente, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, aseguró que el mundo está atravesando "tiempos complejos" ante la salida de la pandemia de covid-19, y que uno de los puntos claves hacia el futuro pasará por pensar una "nueva arquitectura financiera global" en la que organismos multilaterales como el FMI adopten "una mayor flexibilidad en cuanto a plazos e interés que cobra" por sus créditos a países.



"Argentina ha requerido un aporte de US$44.000 millones del Fondo y precisa una mayor flexibilidad de instrumentos de liquidez, pero también dentro del esquema de Facilidades Extendidas o de Stand By en cuanto a los plazos y de las tasas de interés que cobra", afirmó durante el cierre de las Jornadas Monetarias que organiza el BCRA.