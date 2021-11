Clave para quien piensa emigrar: cuánto cuesta vivir hoy en Australia

Son muchos los argentinos que piensan emigrar y Australia es uno de los países preferidos. Una economía estable con fuerte demanda laboral son atractivos suficiente para radicarse en ese país. Es buenos conocer cuánto se necesita para vivir y cuánto se gana en oficios o trabajos diversos.

Gupi de Zavalía es una argentina que, desde hace dos años, vive en Canberra. Tiene 30 años, nació en Tucumán, es fotógrafa y junto a su esposo, un diseñador gráfico de 37 años, decidieron emigrar. En su estadía recopiló datos importantes para quienes tienen pensado seguir sus pasos. En diálogo con MDZ compartió cuánto cuesta vivir en ese país.

“Australia es uno de los países más caros para vivir y si convertimos al peso algunos de sus valores parecen absurdos, pero hace falta entender que los sueldos aquí son muy altos, mayores incluso que otros países del primer mundo como Estados Unidos o Japón”, dijo Gupi. El dólar australiano está a una relación 1.3 a 1 con el dólar estadounidense.

“El salario mínimo ronda los 20 dólares australianos la hora (unos US$14.5), pero no conozco a nadie que gane ese monto, ya que la mayoría de los trabajos que se ofrecen arrancan en $22-25 la hora (US$16-18) con contrato o casual, respectivamente”, explicó.

“Como fotógrafa tuve la posibilidad trabajar para un estudio ganando entre 80 y 100 dólares australianos por hora (US$57-72) y por mi cuenta ganaba entre 150 y 250 (US$108-180). Claro que no se trata de un trabajo constante como ser un trabajo de oficina, pero sigue siendo uno de los trabajos mejores pagos que uno como extranjero puede obtener”.

Esta es una referencia de los gastos promedios semanales de una persona viviendo en Australia.

Alquiler: varía ampliamente de ciudad a ciudad pero la habitación más económica oscila entre US$57 y US$145 por semana, dependiendo de la ubicación y la cantidad de gente con la que uno esté dispuesta a vivir. Si uno desea tener su espacio propio, lo más conveniente es buscar en las afueras de las ciudades, ya que un departamento céntrico puede llegar a costar entre US$360 y US$430 semanales. Esto suele ser lo más caro y la diferencia con los precios de Argentina es más que considerable.

“Nosotros estamos en Canberra (estado reconocido por ser más caro que el resto ya que la mayoría de su población trabaja en sectores del Gobierno donde los sueldos arrancan en US$70/hr). Aquí, un departamento de 1 habitación es casi imposible de conseguir por menos de US$400-$500 por semana: ¡estamos hablando de 300.000 ARS por mes!” explicó.

Comida: se puede ahorrar mucho dinero cocinando en casa y comiendo sano. Una compra semanal tipo para 2 personas ronda entre US$36 y US$50, mientras que salir a comer cuesta alrededor de US$30 a US$70 por una cena en un restaurant sencillo. Tomar alcohol o fumar aquí es prohibitivo si uno gana la mínima, ya que un paquete de 20 cigarrillos no baja de US$18 mientras que una botella de cerveza ronda los US$9. “El fernet si se consigue, pero la botella de 750 cuesta casi 70 dólares australianos (u$s50) porque se trata de un producto importado de Italia”, aclaró.

Servicios:

Luz: US$70 por mes aproximadamente para una casa de 2 personas. Hay varias compañías que ofrecen distintos precios y hay descuento si uno se dispone a invertir en energía solar.

Teléfono: US$22 por línea con 100 Mb de internet de alta velocidad por mes

Agua: suele estar incluido en el alquiler.

Gas: casi no hay casas con gas, al menos en los lugares que vivimos nosotros siempre todo fue eléctrico.

Transporte:

Bus/Ferry/Tren: aproximadamente u$s2 por viaje y muchas ciudades tienen la modalidad donde podes hacer todos los transbordos gratis dentro de un periodo de tiempo.

Bicicleta: se pueden conseguir unas lindas bicis usadas por US$36 o comprar una nueva por US$70.

Scooter eléctrico: un viaje por la ciudad cuesta entre US$3 y 5 y un scooter propio ronda por los US$360 hasta US$1.400 los que tienen baterías más grandes. Pero en algunos estados no están permitidos.

Autos: usados se consiguen desde US$600 con más de 200.000 kilómetros, aunque con menos arrancan en US$1400. Un automóvil con caja de cambios automática puede conseguirse desde US$2.500 (usado). Con casi cualquier trabajo se puede juntar lo suficiente para un auto usado en tan solo un par de semanas o días.

Entretenimiento y viajes:

Cine: US$14 una entrada aproximadamente y los cines son todos nuevos con proyectores 4K y muy buen sonido.

Vuelos low cost: US$14 el más económico (solo ida) En ocasiones hay promociones tan convenientes que entre ida, vuelta y el extra por las valijas se termina pagando US$36 en total.

Hostels/Hoteles: la noche de hostel cuesta desde US$22 aproximadamente (compartido) o US$70 por noche por habitación en un hotel 2 o 3 estrellas, mientras que los hoteles de 4 o 5 estrellas cuestan un mínimo de US$180.

Si se viene en pareja (como estudiantes) o solos pero con una Work and holiday en un mes, se puede llegar a ganar como mínimo US$2.900. Se necesitan unos US$700 para alquilar en piso compartido pero habitación privada y céntrica (o en los suburbios una pequeña casita).