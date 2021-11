La revelación de Martín Guzmán sobre un posible acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló un dato alentador en medio de las negociaciones de un acuerdo con el FMI. Las declaraciones del funcionario llegaron después de áridas disputas internas en el Gobierno sobre que rumbo tomar con el organismo internacional de crédito.

"Es una decisión política avanzar y buscar que en diciembre se pueda enviar el proyecto de Ley al Congreso que refleje los entendimientos con el FMI. Tiene el respaldo de todo el Frente de Todos", explicó Guzmán en declaraciones con Radio Con Vos.

Los trascendidos indicaban que el ala kirchnerista del Gobierno de Alberto Fernández estaba impulsando una táctica dura con el Fondo, algo que no estaba en los planes de Guzmán. Ahora, esas disputas parecen haber quedado atrás: "Tenemos dialogo y fluido y muy valioso con Cristina Fernández de Kirchner. Hay aval explícito".

Martín Guzmán recibió ya todo el apoyo del presidente Alberto Fernández.

Guzmán reconoció durante la entrevista que Argentina no tiene capacidad para enfrentar los vencimientos que vienen por el préstamo multimillonario que recibió el país durante la presidencia de Mauricio Macri. "El endeudamiento de USD 44 mil millones es un problema muy grave y no tenemos capacidad de pagar USD 19.000 millones en 2022 y 2023 igual. No hay forma", indicó.

Guzmán destacó que ya existe un plazo para solucionar el escollo con el FMI. "El frente gobernante quiere, está alineado, con una visión de cómo se resuelve este problema. Buscamos un acuerdo, pero no cualquiera. Estamos enfocados, haremos todo para resolver este asunto lo antes posible. Queremos resolverlo este año", adelantó.

Hablando de otro de los temas que preocupan a la ciudadanía, la inflación, Guzmán adelantó que su equipo espera "que en noviembre haya una reducción de la tasa de inflación intermensual e interanual. Y en todos los meses una reducción interanual".