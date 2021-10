Las cuatro claves del éxito que el multimillonario Harv Eker comenta en su libro Los secretos de la mente millonaria

Harv Eker no solo es conocido por ser uno de los expositores motivacionales más importantes de los últimos tiempos, sino también por haber escrito Los secretos de la mente millonaria, un superventas de desarrollo personal que se enfoca en cómo las personas deben cambiar su forma de ver la vida para poder tener éxito. A continuación, cuatro de las claves que el multimillonario divulga en su manual.

1. Hacerse cargo de la vida

De acuerdo a Harv Eker, la gente pobre piensa: “La vida es algo que me sucede”, mientras que la gente rica con mentalidad de millonario afirma: “Yo creo mi vida”. Este simple cambio en la forma de ver la realidad es muy importante para el futuro de las personas, ya que, al hacerse cargo de la propia vida y no echarle la culpa “a la existencia”, un individuo puede cambiar el rumbo de su destino.

2. Asumir riesgos

Por otra parte, el empresario también explica que hay que jugar al juego del dinero para ganar y no jugar al juego del dinero para no perder, como hacen las “mentes pobres”. Esto quiere decir que hay que asumir riesgo al emprender en el mundo de las inversiones. Sin riesgo, no hay recompensa; sin recompensa, no hay éxito.

3. Eliminar el resentimiento

Para realmente alcanzar el éxito, Harv Eker revela que es sumamente importante dejar de tener resentimiento por la posición económica de los demás. Muchas personas suelen molestarse con aquellos que alcanzaron la riqueza y la prosperidad, cuando lo que deberían hacer en realidad es admirarlos, ya que consiguieron lo que ellos no pudieron.

4. Mejorar el círculo social

Por último, el multimillonario recomienda mejorar el círculo social. Lo que quiere decir esto es que hay que eliminar, siempre y cuando sea posible, las influencias negativas que solo emanan pesimismo y mediocridad. En su lugar, hay que reunirse con personas exitosas que tengan ambiciones y proyectos de vida.