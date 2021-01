El sector lácteo exigió subas y la leche aumentaría de manera abrupta

Tras una reunión el pasado martes con representantes de la Secretaría de Comercio, los representantes industriales y pymes del sector lácteo mostraron preocupación frente al aumento en el costo de los insumos y el congelamiento de precios, por lo cual expresaron la necesidad de un aumento en el valor de los productos de alrededor del 15%.

El porcentaje planteado por el sector lácteo pareció desmedido para los representantes del Gobierno, quienes confirmaron el pedido y están estudiando los costos del sector. "En la próxima actualización de precios se va a poner el foco sobre la necesidad de las pymes, especialmente las de este sector", aseguraron fuentes oficiales.

El reclamo de las industrias y empresas lácteas fue comprendido por las autoridades, pero intentarán que la actualización de precios "sea razonable y no impacte fuerte sobre el bolsillo de los y las consumidores", según lo expresado desde el Gobierno a la consulta realizada por el portal Crónica.

Luciano Di Tella es el titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) y se refirió al tema precios. Sostuvo que hubo en los últimos meses por parte del gobierno un “congelamiento asimétrico” ya que “los precios se congelaron, pero los insumos no”.

Di Tella advirtió sobre posibles faltantes si no se actualizan los precios del sector lácteo. "en caso de que no se lleve adelante un reacomodamiento, esto puede llegar a repercutir no en un desabastecimiento, pero sí en el faltante de algunos productos como la leche y el queso", aseguró.

"Hay productos que no son esenciales y son productos premium que pueden tener un aumento mayor que otros que son más consumidos, que deberían tener un aumento mediano. Pero los productos como la leche en sachet, que son esenciales y es importante para los chicos, deberían subir menos", detalló el representante de las empresas lácteas.