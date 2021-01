YPF y Shell explotarán juntos una zona de la cuenca del Mar Argentino

Sergio Affronti, CEO de la petrolera estatal YPF,, firmó hoy un acuerdo preliminar para el ingreso de Shell Argentina como socio en el bloque off shore CAN 100, ubicado en la Cuenca Norte del Mar Argentino, mientras la filial de la noruega Equinor permanecerá como operadora. El acuerdo fue suscripto con los presidentes de Shell Argentina, Sean Rooney, y de Equinor Argentina, Nidia Álvarez.



"Tras esta operación, que se encuentra sujeta a la aprobación de la autoridad regulatoria, Equinor e YPF se dividirán en partes iguales el 70% del bloque y Shell ingresará con el 30% restante", precisó un comunicado.

"Estamos muy entusiasmados de poder aportarle al país el conocimiento y la experiencia que Equinor y Shell tienen en el desarrollo de proyectos off shore en el mundo", dijo Afrontti.

El bloque CAN 100 comprende un área de 15.000 km2, y es el bloque más grande de la Cuenca Norte del Mar Argentino.

Tanto Shell como YPFf figuran entre las de mayores antecedentes en la explotación de hidrocarburos costa afuera, y refuerzan la perspectiva de desarrollo del primer proyecto de aguas profundas del país.

YPF, Shell y Equinor ya se encuentran asociadas en el bloque no convencional de Bandurria Sur, en Vaca Muerta. Actualmente, Equinor e YPF son socios en otros dos bloques off shore en la cuenca Argentina Norte, el CAN 102 y el CAN 114, que fueron adjudicados en la licitación que realizó el anterior Gobierno.