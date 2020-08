Vinos: "Por el atraso cambiario en 8 años se exportaron U$S 3500 millones menos"

El titular de la Corporación Vitivinícola de Argentina (Coviar), José Alberto Zuccardi -quien también preside la bodega Familia Zuccardi- en una entrevista publicada por cronista.com afirmó que con la pandemia creció la venta de vinos y advirtió que si bien la exportación de este producto aumenta, todo lo contrario sucede con la facturación: afirma -según datos del Observatorio Vitivinícola- que Argentina perdió 3500 millones de dólares en exportaciones de vinos entre 2011 y 2019.

"Entre 2002 y 2010, las exportaciones crecieron fuerte. Desde 2011 se planchó el tipo de cambio hasta 2018. No hubo competitividad en el exterior y la curva se aplanó. Entre 2011 y 2019 se exportaron 3500 millones de dólares menos de lo que hubiésemos vendido si seguíamos la misma tendencia, según un estudio del Observatorio Vitivinícola. El tipo de cambio no ayudó y la política impositiva nos penalizó para exportar. Además tuvimos dos años muy difíciles (2016 y 2017) de bajas cosechas que nos hicieron perder los segmentos del mercado más bajos, ya que por costos internos no podíamos llegar. El externo no es un mercado fácil. La UE invierte mil millones de euros para promover sus vinos. Si la vitivinicultura argentina tiene una situación macroeconómica adecuada, con apoyo para promocionar el vino, podemos crecer mucho", explicó.

Acerca de las expectativas con el Gobierno y de la reunión mantenida con el ministro Kulfas para impulsar el sector, el titular de la Coviar expresó que Argentina "dio un paso importante con la renegociación de la deuda externa para poder empezar a trabajar en una reactivación económica. Esta industria tiene una gran potencial exportador. Kulfas mencionó que había que extremar medidas para que ingresen dólares genuinos al país y eso se hace exportando nuestra producción, que es de valor agregado, y también trayendo turismo. En ese sentido estamos alineados con el Gobierno y con cualquier otro que proyecte las exportaciones de valor agregado y no solo de materias primas porque por ahí pasa la salida de la Argentina. Con la renegociación de la deuda se abrieron canales de diálogo para trabajar en estos temas".

