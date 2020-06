Manzano se mete en la puja por Vicentín

Ya son tres los grupos que buscan quedarse con la firma agroindustrial Vicentín, que entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.500 millones. Uno de los interesados es el grupo CarVal, que tiene detrás al empresario José Luis Manzano.

Según trascendió, Manzano habría mostrado su interés desde Ginebra, ciudad en la que vive, y allí se habría conectado con Ciro Echesortu, ex ejecutivo argentino que dirigía el otro coloso del comercio de granos y aceites, Dreyfus. Pero no hubo acuerdo, y ahora ambos pujan por separado. Manzano con el grupo CarVal, y Echesortu con Ceibos Group.

Manzano encontró nuevos aliados en un consorcio de abogados de Rosario Casanova, Mattos & Salvatierra y se habría sumado el fondo de inversión Carval que fue un brazo de Cargill y que ahora es independiente, rescata una nota publicada en Clarín.

En la puja hay otro grupo interesado: Glencore, la suiza que titila entre las cinco más grandes del mundo en el trade.

Desde Vicentín, contaron al diario Ámbito Financiero que "todas las ofertas de compra están bajo análisis, pero por el momento no hay ninguna preferencia. En el caso del grupo comandado por Manzano, ya había mostrado interés en diciembre cuando la firma entró en cesación de pagos, pero no se llegó a ningún acuerdo. Hoy todas las propuestas se escuchan, pero claramente la idea de los dueños es sumar un inversor y no vender, o en el peor de los casos no desmembrar la empresa".

Hay una segunda posibilidad, y es que la empresa pase a manos estatales. El director del Banco Nación Claudio Lozano, busca que Vicentín se transforme a empresa pública no estatal, una iniciativa que en esta pandemia con la caída de empresas puede convertirse en un caso testigo, de prosperar.

"Nosotros lo que buscamos es frenar el avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, así como la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular, resulta alarmante”, expresó a Clarín.