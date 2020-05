Aprendé a manejar tus finanzas personales con Lucía Aguilar

En MendozAprende nos metimos de lleno en el mundo de las finanzas personales y para ello convocamos a una experta en el tema, Lucía Aguilar. Hablamos sobre cómo hacemos para organizarnos con los ingresos y egresos, tips para que nuestro dinero rinda más, cómo hacer para ahorrar y cuál es la mejor inversión que podemos hacer y enfocados en nuestros negocios vimos algunas estrategias para potenciar nuestro emprendimiento, en esta entrevista en vivo por el Instagram de MDZ Online. Dos datos que más llamaron la atención de nuestros seguidores, aconsejó hacer un fondo de reserva y dijo una de las mejores maneras de invertir es en la bolsa.

Lucía es educadora en finanzas, todos los temas que desarrollamos en este vivo podés profundizarlos en sus cursos y a los lectores de MDZ Online nos dejó un buen regalo, códigos de descuentos para sus cursos, una de las mejores inversiones iniciales que podes hacer es inscribirte y aprender estrategias para manejar tus finanzas. El código de descuento es MDZ, pero podes acceder en forma directa a través de los siguientes links para obtener un 10% de descuento para el curso de finanzas personales, haciéndo click acá, y un 10% de descuento en el curso de introducción a las inversiones ingresando a este link.

Una de las primeras cosas que resaltó Lucía es que el tema de finanzas personales es algo sobre lo que hay muy poca difusión y conocimiento cuando es la base de la economía de cualquiera de nosotros, tanto de nuestros hogares como de nuestras empresas de servicios o negocios. Todos somos generadores de recursos, administramos las cuentas de nuestras casas y empresas, y también somos consumidores, sin embargo no sabemos nada acerca de estos temas. Por eso destacó la importancia de que esto se incluya en la currícula del sistema de educación argentino, aunque aclaró que en ningún país se desarrolla dentro del sistema de educación formal.

Hablar de finanzas personales dijo “es tener conocimiento de cuánto dinero ingresa, cuánto es lo que podemos gastar y en qué invertir lo que sobra”. Para tener una buena salud financiera remarcó que hay dos puntos básicos saber cuánto dinero ingresa y en qué se me va la plata.

Para saber acerca de mis gastos nos recomendó hacer un presupuesto, “no se trata de algo obsesivo de anotar hasta el colectivo porque eso es impracticable, una buena alternativa es hacer un presupuesto, que determine cuánto dinero vas a gastar en los rubros que son importantes para vos: vivienda, servicios y mantenimiento del hogar, transporte, educación, alimentos, ropa, viajes, recreativos; o sea hacemos categorías de los gastos que podemos y queremos hacer, incluso los regalos y los de ocio”.

Sin embargo hacer un presupuesto lleva tiempo. Cuando comenzamos nos damos cuenta que no tenemos muy claro cuánto dinero ingresa y ni los gastos, no conocemos bien los rubros o a veces el dinero que gastamos en rubros tan básicos como alimentos. Por eso Lucía aconseja que antes de realizar nuestro presupuesto, durante al menos dos meses intentemos de estar más atentos en anotar nuestros gastos. Respecto del ingreso de dinero, si bien para quienes tienen relación de dependencia es más fácil, para aquellos que sean autónomos y tienen variación de ingreso en forma mensual aconseja a la hora de hacer el presupuesto para determinar el nivel de vida considerar el ingreso anualizado, de esta manera no es que gastas mucho cuando te entra mucho dinero, sino que tu nivel de gasto se mantiene estable más allá de tu nivel de ingresos

“Cuando tenés un presupuesto podés saber mucho más fácil si gastás sobre presupuesto o bajo presupuesto eso hace que tengas un orden más claro”. Otro ítem fundamental para la salud financiera es construir un fondo de emergencia en los meses de vacas gordas que nos sirva para los meses de vacas flacas.

Es importante que tu nivel de vida sea el reflejo de tus inversiones y no de tus deudas. Uno de los grandes temas de la entrevista fue el uso de tarjeta de créditos y esa idea que surge a veces de ir generando deuda para pagar más deuda, tomar préstamos para pagar tarjetas de créditos por ejemplo, que desaconsejó categóricamente; “las tarjetas de crédito son un préstamo que te hace el banco que tenés al alcance de tu mano listo para gastar, si vos gastas poco y pagás en término es un buen instrumento para financiarte, porque pagas la cuota cero, ahora si te atrasas un día la tasa es astronómica, es la más abusiva del mercado, en todos los países no solo en Argentina. La tarjeta puede ser muy buena para el que lo sabe manejar, pero es muy fácil desbarrancar”. Respecto de las deudas explicó que tienen un sistema de interés compuesto, es decir que se incrementan capital más interés, por eso su crecimiento es exponencial cuanto más tiempo tardás en pagar y se hace algo inmanejable.

En el caso que tengas muchas fuentes de ingreso aconsejo que determines tu presupuesto en función de una de ellas y el resto lo destines a ahorro e inversión. Para ahorrar un gran tips es hacer de cuenta que uno gana menos de lo que gana y apenas te entra tu dinero apartar el porcentaje destinado a ahorro.

Pero también nos dio tips para hacer que el dinero que destinamos a gastos rinda más y para eso nos aconsejo colocarlo en un fondo de mercado de dinero que tiene muy bajo riesgo y está disponible en todos los bancos, el nivel de rentabilidad es más bajo que un plazo fijo pero te permite poner el dinero y retirarlo en forma inmediata. Para hacer uso de esta herramienta tenés que tener muy claro el calendario de vencimiento de tus gastos de manera que vayas quitando del fondo de inversión el dinero que vas destinando en los diferentes momentos del mes a pagar tus cuentas y mientras tanto no lo tenés inmovilizado.

Respecto de las inversiones aconsejó por ejemplo el fondo de emergencia invertirlo en activos de muy bajo riesgo y en moneda dura, hoy dada la volatilidad mundial puede ser una buena alternativa una cuenta de inversión. Por otro lado resaltó que los argentinos solemos invertir solamente en dólares o ladrillos y que hoy la inversión inmobiliaria no es la mejor opción, su rentabilidad es solo del 2% anual. Otra opción y de la que ella es fanática es invertir en bolsa, comprar empresas que le encantan, “Me gusta comprar negocios que me gustan como Apple, Amazon, Google, invertir en la bolsa no es como todo el mundo se imagina algo estresante y complejo, uno no está pendiente del día a día de la suba a o baja de acciones, son inversiones a largo plazo”.

Para elegir buenas empresas para comprar dijo que todas las empresas que están en la bolsa tienen abierto sus balances y podes ver, de cuatrimestre a cuatrimestre, cómo va variando, su evolución; así ves si una empresa año tras año mejora sus ventas y hace las cosas bien, cree en que si uno invierte en una empresa buena en el largo plazo el mercado la va acompañar. También recomendó ver los valores de la empresa que tengan que ver con los tuyos, por ejemplo si impacta al medio ambiente , también cómo manejan los escándalos que se generan. No hace falta saber demasiado más. Finalmente aconsejó invertir en empresas mundiales, porque “cuando invertís en un activo no solo tenés que tener en cuenta la industria, la empresa sino también en el país, porque si la empresa es muy buena en una industria muy buena en un país volátil entonces la empresa va a tener volatilidad, por eso tenés que buscar empresas número uno a nivel mundial”

Afirmó que una máxima en el mundo de las inversiones es que “el riesgo y la ganancia siempre van de la mano, por eso si querés grandes ganancias tenés que asumir altos riesgos, si sos más conservador es preferible asumir menos riesgos aunque la ganancia sea menor”

Sobre el bitcoin, respondiendo a uno de los seguidores que preguntó al respecto, dijo que las criptomonedas vienen a solucionar diferentes problemas tecnológicos, pero que aún falta para que todo el mundo las adopte por lo que si bien cree que es una buena herramienta la considera un riesgo a la hora de tomarla como inversión.

Sobre el contexto de la pandemia en que estamos que para muchos ha implicado una merma de ingresos dijo que para estos casos es cuando es ideal tener el fondo de emergencia que te permite mantener tu nivel de gastos, de lo contrario, es necesario replantearte tu escenario de costos y ver dónde se puede recortar y también aconsejó que es importante hablar con tus acreedores contarles sobre tu voluntad de pago y hacer propuestas, lo peor en estos casos es desaparecer, afirmó.

A las pymes recomendó que “se hagan un sueldo, que tengan bien separadas las finanzas personales de las finanzas de las empresas, también les recomiendo que tengan un fondo de emergencia y hoy en día están esos préstamos del gobierno a tasa 0 que están buenos si los necesitás para comprar compra de materia prima o productos, se deben tratar de compras productivas que generen flujo de fondos positivos”. A la hora de diseñar un plan de inversión inteligente dijo que es importante tener un buen plan de negocios, con un presupuesto igual que el que hacemos para la vida personal, un plan de ventas que también nos va a determinar por ejemplo el gasto de marketing, y para evaluar la inversión en la mejora del producto es fundamental evaluar cuál es la aceptación que tiene, lo que la gente necesita, lo que suple mi producto y qué ventajas competitivas puedo tener si invierto en innovación y desarrollo.

Finalmente hablamos de cómo influye nuestro estado de ánimo a la hora de hacer inversiones y la importancia de tener una mente calma, dijo “Es muy importante cuando uno hace una inversión saber cuál es mi objetivo y mi plazo, o sea para qué lo hago y durante cuánto tiempo. Por ejemplo quiero hacer una inversión para un viaje, en dos años y que me dé el 20%, analizo entonces cuáles alternativas tengo para hacer esa inversión que me arroje el resultado y después tengo que olvidarme, no estar fijándome todos los días, porque si tenés dos años para esperar la inversión tenés que fijarte en lo que pasa el día dos. El fondo común de inversión te dice si está recomendado para el corto, mediano o largo plazo. Por eso tengo que ser coherente con mi inversión y el objetivo que tengo, es como plantar una semilla y pretender ver los frutos el día uno, seguramente la semilla esta creciendo tranquila bajo la tierra”.

¡Todos estos temas podés profundizarlos en los cursos de Lucía Aguilar que están disponibles para los lectores de MDZ Online con descuentos!