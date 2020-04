Sindicatos negocian suspensiones a cambio de preservar el empleo

Los sindicatos de petroleros, metalúrgicos y mecánicos negocian distintos acuerdos con el objetivo de mantener las fuentes de trabajo a cambio de aceptar suspensiones y reducciones de salario.

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, aseguró que la actividad está “muy complicada” por la paralización de las tareas que afectan a unos 60.000 trabajadores en todo el país. Hoy a las 14 se firmaría un acuerdo que contempla la suspensión del personal por causas de fuerza mayor.

"La propuesta que hacen las empresas es que todo el personal que hoy está en su casa sin trabajar reciba el básico con la diferencia zonal, más la vianda alimentaria, que representa unos 12.000 pesos mensuales, por lo que los trabajadores cobrarán un promedio de 35.000 pesos”, cifra que representa un 30% de los ingresos que cobraban habitualmente, según indicó Pereyra en Infobae.

De acuerdo a lo explicado por el sindicalista, el acuerdo incluirá el compromiso empresarial de no despedir personal y está en discusión el importe que el sector patronal aportaría para la obra social de los empleados.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por su parte, iba a reunirse hoy al mediodía con las cámaras empresariales para analizar un esquema de suspensiones acordadas y el pago de un porcentaje del salario, pero la confirmación de que el secretario de Organización del gremio, Abel Furlán, fue internado anoche por coronavirus obligaría a postergar el encuentro.

La propuesta hecha por la UOM no convence al sector patronal. Desde el sindicato plantearon que se pague el 70% de los sueldos a quienes no trabajan, pero en las pymes hay preocupación porque muchas no están en condiciones de afrontar ese monto, ya que el 90% está sin actividad.

Las cámaras empresariales anticiparon que aceptarán la propuesta sindical de pagar el 70% del salario a los trabajadores suspendidos, pero siempre que las pymes que no puedan hacerlo queden liberadas de cumplir el acuerdo y puedan pactar otras condiciones.

La crisis también afectará al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) a raíz de que sólo hay guardias mínimas en algunas terminales. El sindicato que lidera Ricardo Pignanelli ya pactó con los empresarios el licenciamiento del personal con el pago del 75% de los sueldos como una forma de asegurar las fuentes de trabajo.