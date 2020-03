Burgueño: deuda, bonistas y el posible regreso de los fondos buitres

Los precios del petróleo se derrumbaron este domingo 30%. Causas: la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia desatada por su desacuerdo acerca de cómo responder a la caída de la demanda de crudo en el mundo ocasionada por el coronavirus. Se trata de la la mayor caída del precio del petróleo desde que en 1991 Estados Unidos lanzó la 'Operación Tormenta del Desierto' para expulsar a Irak de Kuwait. Eso por un lado, y por otro, que el Gobierno detectó un progresivo avance de los fondos buitre en la deuda, ¿por qué? Así lo explica, en su columna en "Uno nunca sabe", el periodista Carlos Burgueño:

Por qué la nafta no va a subir. En la madrugada de este lunes el barril de Brent cayó de 45 a 36,44 dólares, es decir, cotiza con caída del 20%. ¿Por qué? A Rusia y a Arabia Saudita se le ocurrieron enfrentarse. Internas entre miembros de la OPEP. Cuando se aumenta la producción hay más petróleo y el precio baja, en este caso, porque Arabia Saudita aumentó su producción. No es común una caída del 20%. El petróleo es un commodity. Probablemente haya un tiempo largo con las naftas congeladas. Vamos a un período de estancamiento con estos precios no es viable Vaca Muerta.

Dead Cow, mire dead than cow... pic.twitter.com/pSnQ9OLW7a — carlos burgueño (@cburgueno) March 9, 2020

Soja: el Gobierno deberá reveer las retenciones. Es probable que hoy tengamos una caída histórica en la soja. Un mal momento el conflicto con las retenciones. La medida del gobierno debería reverse. A modo de ejemplo: si cae el 10% el precio de la soja no puede aplicarse retenciones al 33%. Hace poco el senador Oscar Parrilli dijo que el campo fue el sector que más ganó, más se enriqueció y más fugó la plata del país, por lo que el campo es el responsable de la crisis que tiene Argentina. Parrilli: deberíamos dejar pelotudeces por un tiempo. Entramos en un tiempo en que todos tenemos que ser reflexivos antes de decir huevadas. Parrilli es senador y tiene cierta responsabilidad.

Miren estas pantallas de inicio de semana. En la economía y en la vida, algo de suerte tiene que haber.... pic.twitter.com/qL3ZtqN7sC — carlos burgueño (@cburgueno) March 9, 2020

Asoman los Fondos Buitres. ¿Por qué? El precio de los bonos argentinos se está fluctuando en un 40% de su valor: si el precio del bono está en un 50% y la quita es un 40% tenés 10 puntos para ganar. Pero si el precio se va por debajo del 40%, la brecha es grande, entonces puede ser que los bonistas institucionales quieran desprenderse de esos bonos y ahí aparecen los buitres. Eso puede ocurrir hoy: si los bonos de Argentina se derrumban te manejás en un margen estrecho, si es caída por debajo del 40% puede darse el caso de que un bonista privado, en lugar de arreglar con Guzmán, le diga al Gobierno “no quisiste arreglar conmigo, me trataste mal, arreglá con Elliott Management Corporation (para dar un ejemplo). No es un buen momento para salir a patotear a inversores extranjeros.

Escuchá el análisis completo de Carlos Burgueño en "Uno nunca sabe"