El ProMendoza desarrolla nuevas formas de trabajo para las empresas

El ProMendoza tuvo una reunión mediante una videoconferencia para ponerse de acuerdo y pautar nuevas medidas para continuar trabajando a pesar de la cuarentena en el país.

“Estamos desarrollando nuevas formas de vinculación de negocios, para ello, le hemos pedido a una pyme mendocina de software que genere una Plataforma de Rondas de negocios virtuales”, explicó Mario Lázzaro, gerente de ProMendoza.

Se tratará de una herramienta con dos módulos: el primero, donde las empresas hagan un contacto inicial de ambas partes: los productos que se ofrecen y el interés de los compradores, y un segundo módulo, de contacto Be to Be por videollamada, para concretar negocios.

Misión comercial virtual a Paraguay

Además, junto a Cancillería se trabaja para que empresas mendocinas de software puedan participar en la Misión a Paraguay que se está adecuando de forma virtual para que se concrete el 22 y 23 de abril.

Esta Misión Comercial, se encuentra entre uno de los eventos más importantes que el sector de software de Argentina desarrollará durante 2020 en el mercado de Paraguay, dado que será un encuentro en donde la industria argentina presentará innovaciones y desarrollos de aplicaciones.

Las empresas participantes en esta misión tendrán aseguradas agendas de negocios, lo que permitirá que tomen contacto de forma directa con contrapartes locales, posibilitando su ingreso y/o ventas en este mercado.

Asimismo, el programa de actividades de esta misión prevé la realización de un seminario entre asociaciones y actores principales del sector, propicio para la generación de nuevos vínculos, acuerdos y operaciones comerciales.