Deuda: "No hubo anuncios económicos porque no se sabe qué pasará"

“En la Asamblea Legislativa no se puede adelantar la oferta al FMI -en ese mismo lugar, en 2001, Rodríguez Saá "festejó" el default y fue una vergüenza histórica-. Estamos en una situación en que si no se sabe qué pasa con la deuda, por lo que no hay anuncios económicos para hacer”, explicó Carlos Burgueño en "Uno nunca sabe" (MDZ Radio):

También se refirió a la inflación y a la crisis en el sector energético:

“Vaca Muerta y los proyectos mineros están paralizados o con el mínimo de actividad. Una minera francesa instalada en el noroeste argentino produciendo litio -el gran insumo moderno- está paralizada”. Y agregó que "hay una interna en el Gobierno: dónde poner las fichas, ¿en Vaca Muerta o el petróleo tradicional? Tendría que ser en los dos, pero esto es fruto de no tener plata".

Respecto de la inflación, Burgueño señaló "que lo fundamental de la inflación es que no intervenga el INDEC" y que divorciar la emisión monetaria de la inflación es un infantilismo en el mundo moderno y me consta que eso lo sabe Guzmán".

En un año te lo licua la inflación https://t.co/OgssiLDT8j — carlos burgueño (@cburgueno) March 1, 2020

Y destacó la Ley de Góndolas como una herramienta para frenar la inflación:

"Se aprobó la Ley de Góndolas. Es un buen instrumento que no soluciona la inflación. Los precios no van a bajar nunca porque los precios en Argentina no bajan nunca. Lo que sí puede haber es otra opciones que haya más competencias. Conozco productores alternativos que desde hace muchos años quieren llegar a las góndolas. Formadores de precios y abusos puede haber. Acá sube el dólar y los precios -tengan componente o no en dólar- también sube. El Estado tiene que trabajar sobre las expectativas de inflación. Los países como Argentina y que resolvieron la inflación lo hicieron con años y con políticas de Estado.

