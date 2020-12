Bitcoin sin freno: ya cotiza por encima de los 27.000 dólares

El Bitcoin continúa en alza luego de haber tocado su precio máximo. Después de quebrar la barrera de los U$S 20.000, superó los U$S 25.000 este domingo y trepó a los U$S 28.000.

Hoy la famosa criptomoneda aumentaba el 3,88% a U$S 27.274, por debajo del récord de U$S 28.378 logrado el domingo.

Esta más que significativa alza evoca el trayecto que cursó el Bitcoin allá por 2017 cuando creció 1..500% su valor. Pero en 2018 y 2019, el Bitcoin cayó y se mantuvo a precios relativamente bajos considerando sus valores máximos.

El creciente interés de empresas e inversores revela que Wall Street empezó a ver al Bitcoin como un refugio seguro y un activo antiinflacionario. Esto en un contexto de incertidumbre debido a la pandemia de covid-19.

Según los especialistas en finanzas, la compra y venta de cirptomonedas (Bitcoin, Ether, Litecoin y Bitcoin Cash) a través de la plataforma de PayPal ha sido uno de los disparadores del creciente interés en Estados Unidos.

En 2020. los fondos y productos de criptomonedas ya acumularon entradas por U$S 5.240 millones, alcanzando el 300% de aumento de valor.

Se estima que el valor de todos los Bitcoin en circulación está en el orden de los U$S 452.000 millones.