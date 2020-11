Cyber Monday: Miami, el destino del exterior con mayor demanda

En las primeras 12 horas del Cybermonday -que arrancó este lunes y concluye el próximo miércoles- , el tráfico en la plataforma de viajes Avantrip fue un 20% al Hot Sale de julio pasado y que esto impactó levemente en los resultados de ventas durante las primeras horas. La demanda de viajes al exterior también crecía al cierre de la primera media jornada. En paralelo, desde el call center de la compañía manifiestan un aumento del 100% las consultas de los viajeros y que los viajeros preguntan mucho sobre si algunas rutas aéreas siguen abiertas (principalmente Europa) y qué condiciones de ingresos son exigidas para ingresar.

“En las primeras 12 horas, un 71% de los vuelos vendidos corresponden a destinos internacionales vs 29% de cabotaje. El destino líder no es ninguna sorpresa, sigue siendo Miami. El segundo y tercer destino, San Pablo y Nueva York son toda una novedad porque en el último Hot Sale del mes de julio, por el nivel de riesgo de Covid 19, ninguno de estos dos figuraba en el top 5 de destinos. Cancún y Punta Cana por el Caribe también con buena demanda de paquetes de viaje all inclusive completan los destinos de preferencia. Hay buenas noticias para el interior del país dado que 5 destinos se anticipan al hiper demandado Bariloche por primera vez en muchos meses. La tendencia puede cambiar pero la demanda actual fortalece las rutas a Iguazú, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Ushuaia“, comentó Nicolás Posse, gerente comercial de Avantrip.

Según las compras registradas en Avantrip el ticket promedio arrancó en 1110 dólares y se espera que aumente entre un 20 y 25 por ciento para el final del día dada la muy buena tracción de las compras al exterior que llegan no solo de mano de las cuotas sin interés; sino también del programa de canje de puntos de Quiero Viajes! del Banco Galicia, programa gestionado por Avantrip.

La meta de Avantrip es equiparar las ventas del primer día del Hot Sale de julio 2020. Las expectativas para alcanzar esta meta son positivas y mejorarán aún más si comienzan a aparecer los viajeros que buscan Europa.