Perspectivas 2020: sólo algunos sectores saldrán a flote

El contexto seguirá siendo complejo para la economía argentina en 2020 y solo algunos sectores podrán salir a flote, mientras que otros concluirán el año todavía sumergidos en recesión, de acuerdo con un informe de perspectivas elaborado por la consultora Ecolatina, publicado hoy.



"En el último año del gobierno de Mauricio Macri, solo un sector logró concluirlo bajo expansión, el agropecuario. De cara al 2020, el contexto seguirá siendo complejo para la economía argentina y sólo algunos sectores podrán salir a flote, mientras que otros concluirán el año todavía sumergidos en recesión", indicó Ecolatina.



Asimismo, señaló que "aún con un set de medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, el salario promedio no logrará ganarle a la inflación sino hasta fines de 2020".



Agregó que "a pesar del cambio de gobierno, la política fiscal no será expansiva ya que deberá mostrar un sendero de consolidación para alcanzar una renegociación favorable de la deuda".



Por otra parte, el informe indicó que "con los actuales controles cambiarios, será posible una política monetaria un poco más expansiva, pero no lo suficiente para impulsar la economía en el corto plazo".



"De esta forma, el PBI promediará en 2020 su tercer año consecutivo de caída, aunque si se aleja el fantasma del default, podría empezar a recuperarse en el segundo semestre y concluir el año con valores positivos", proyectó.



El informe analizó que el sector de la construcción "podría experimentar una mejora hacia la segunda parte del año y concluir el 2020 bajo un proceso de reactivación" debido a "las restricciones cuantitativas al acceso al mercado de divisas".



"En un contexto de cepo cambiario, la construcción se configura como una opción para dolarizar ahorros. En el caso de las familias, los ahorros podrían volcarse a reformas y ampliación de viviendas, y en el caso de las empresas, a la construcción de oficinas y/o viviendas nuevas, como forma de resguardar las utilidades ante la imposibilidad de girarlas al exterior".



En tanto, los sectores de servicios "difícilmente puedan experimentar una reactivación en 2020" dado que "el principal motor de su demanda es el poder adquisitivo de las familias, el cual continuará deprimido durante gran parte del año".



En cuanto a Vaca Muerta detalló que "teniendo en cuenta la necesidad imperiosa que tiene Argentina de generar divisas genuinas para solventar la deuda pública contraída mayormente en moneda dura, las probabilidades de que el blindaje a Vaca Muerta se efectivice son altas".



En el caso del campo, "el aumento de las retenciones reduce la rentabilidad del sector, mientras que en el plano internacional, una buena oferta y una menor demanda de los países asiáticos tras la fiebre porcina mantienen los precios internacionales por debajo del promedio de los últimos años".



Ademàs, en 2020, se espera "menor cosecha, pero por encima del promedio de la década" y "se espera que la producción de carne continúe creciendo de la mano de mayores exportaciones".