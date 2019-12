Los cuatro pasos a seguir para ahorrar en el 2020

Todo indica que el 2020 será un año complicado en el plano económico, por lo que será necesario un plan bien trazado si queremos lograr ahorrar algo de lo que ganamos.

Estos son los cuatro pasos a seguir para conseguir ahorrar durante un año difícil.

1-Tener claros los ingresos: hay que ser conscientes del ingreso fijo que tenemos si queremos armar un plan de ahorro exitoso. Alguien que no sepa o que no esté pendiente del dinero que tiene no podrá controlar sus gastos, y mucho menos destinar una parte de esos ingresos al ahorro.

2-Hacer un presupuesto: tener una lista de los gastos fijos determinará en gran medida cuánto dinero queda disponible para el ahorro. Los gastos fijos más comunes son el alquiler, los servicios, la nafta, la comida o el transporte. También se pueden sumar la escuela de los chicos y sus actividades extra.

3-Hacer una lista de las compras extra: los gastos "hormiga" se llevan parte del presupuesto, y si no se controlan pueden ser un problema a la hora de ahorrar. Un cambio posible y sencillo para ahorrar en este tipo de gastos: no comprar comida en el trabajo, y llevar todo de la casa. La lista para el supermercado también hace que no se compren cosas innecesarias o de manera impulsiva.

4-Determinar cuánto se quiere ahorrar: luego de los tres primeros pasos queda espacio para destinar un monto fijo para el ahorro, que deberá ser respetado.