Villa está en duda para el miércoles y Alfaro ya tiene en mente su reemplazo

Un golpe en el empeine derecho podría dejar a Sebastián Villa afuera del primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Boca Juniors enfrentará miércoles a Athlético Paranaense en Brasil.

El colombiano se proyectaba como titular para jugar en Curitiba, pero en la última práctica salió lesionado, con dolor e inflamación que siguió por varias horas, por lo que desde el cuerpo técnico todavía no saben si podrán tenerlo al ciento por ciento para el miércoles.

Según informó TyC Sports, el panorama no es muy alentador y Gustavo Alfaro empieza a pensar en cómo reemplazarlo si no llega. El que cuenta con todos los números para meterse en el once inicial es Nicolás Capaldo, que ingresaría al medio con Iván Marcone, corriendo a Nahitán Nández al costado derecho.

De esta manera, el equipo de Boca para intentar dar el primer paso rumbo a cuartos de final sería con Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso, Emmanuel Más; Nández, Capaldo, Marcone, Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón Ábila.