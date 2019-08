Tras perderse la Copa América, Neymar vuelve a la Selección brasileña

El astro brasileño Neymar fue convocado hoy para los amistosos de su seleccionado, último campeón de la Copa América, ante Colombia y Perú del 6 y 11 de septiembre próximo, respectivamente.

Neymar retornará al equipo dirigido por Tite luego de un período de inactividad por lesión, que lo marginó del certamen continental, y superado un inconveniente personal con la denuncia de la presunta violación a una modelo brasileña que quedó sin efecto.

El ex número "10" de Santos no atraviesa un buen momento futbolístico no solo por la inactividad que arrastra, también por la intención de emigrar de París Saint Germain de Francia, situación que generó el enojo de los hinchas parisinos y diferencias con los dirigentes.

Tite, entrenador de Brasil, también citó al delantero de Real Madrid de España Vinicius Junior quien se recuperó de una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha. El juvenil atacante, de 19 años, fue convocado por primera vez en febrero pasado, pero la lesión postergó el debut.

Los citados por Tite son: Ederson, Ivan y Weverton (arqueros); Daniel Alves, Eder Militão, Fagner, Jorge, Marquinhos, Thiago Silva, Samir y Alex Sandro (defensores). Arthur, Casemiro, Fabinho, Allan, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho (mediocampistas); Neymar, Richarlison, David Neres, Bruno Henrique, Roberto Firmino y Vinicius Jr. (delanteros).

Brasil enfrentará a Colombia el 6 de septiembre en el Hard Rock Stadium de Miami y cuatro días después lo hará ante Perú en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.