Tras la llegada de Dani Alves, San Pablo sumó al español Juanfran

El lateral derecho español Juanfran firmó hoy con San Pablo, de Brasil, para la presente temporada de la liga local, y se sumará al plantel en los próximos días.

El defensor español llegó con el pase en su poder tras quedar libre el 30 de junio de este año de Atlético de Madrid y rubricó su vínculo hasta diciembre del 2020. Y allí será compañero del brasileño Dani Alves (ex Barcelona, Juventus y París Saint Germain).

"Nací y crecí en España, me hice futbolista y tuve la carrera más hermosa que podría soñar. Conquisté todo, conquisté el respeto. No me llamo Tokio, ni tampoco me llamo Madrid. Ahora se hace necesario irme fuera de España para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me llamo Juanfran Torres y ahora soy 'Tricolor'", aseguró en el video de presentación subido a las redes sociales del club paulista.

Juanfran, de 34 años, se inició en Real Madrid (2001-2005) y luego pasó por Espanyol (2005-2006), Osasuna (2006-2011) y Atlético de Madrid (2011-2019). Además, el defensor jugó 22 partidos en el seleccionado español, donde debutó en 2012, y allí obtuvo la Eurocopa de Polonia y Ucrania. También participó en el Mundial de Brasil 2014 y la Eurocopa de Francia 2016.

A nivel clubes consiguió la Copa del Rey 2006 con Espanyol y la 2013 con Atlético de Madrid, con el que también sumó la Primera División y la Supercopa de España 2014, la Liga de Europa 2012 y 2018, y la Supercopa de Europa 2012 y 2018.

San Pablo marcha actualmente en la quinta posición del Torneo Brasileirao, con 21 puntos, y a ocho del puntero Santos.