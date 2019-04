Talleres logró un triunfo con sabor a poco ante Atlético Tucumán

Talleres de Córdoba consiguió esta noche un buen triunfo ante Atlético Tucumán, 3 a 2, dominando las acciones en casi todo el encuentro, que fue válido por la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga.

Los tantos del equipo local fueron de los delanteros Sebastián Palacios (16m. PT) y Dayro Moreno en dos oportunidades (9m. ST y 32m. ST), mientras que Javier Toledo había marcado el empate transitorio para el ‘Decano’, a los 40 minutos de la etapa inicial, y luego puso el descuento a los 43 del complemento.

El juego tuvo rápidamente una opción para los tucumanos con un tiro de larga distancia de Toledo, pero que resolvió bien el arquero Guido Herrera mandando la pelota por arriba del travesaño.

Luego de esa acción el dueño de casa fue amplio dominador, porque tuvo recuperación y buena salida siempre con Andrés Cubas y Tomás Pochettino.

Hasta que a los 16 minutos se liberó de la marca muy bien Ortiz, que habilitó a Palacios, quien entró en diagonal ganándole la espalda a los centrales rivales, dominó el balón y definió bien por abajo ante la salida de Cristian Luchetti para poner el 1 a 0.

Minutos más tarde, y siguiendo con un dominio muy marcado el colombiano Moreno se perdió la chance de aumentar la ventaja cuando estrelló en el travesaño un remate cuando tenía el arco a disposición.

Pero en una de las últimas del primer tiempo apareció Toledo para emparejar el marcador empujando al gol debajo del arco, para culminar una buena jugada por izquierda de Leandro Díaz.

Apenas iniciado el complemento siguió buscando el conjunto de Juan Pablo Vojvoda, y tuvo una chance clara en los pies de Palacios, pero Luchetti sacó al córner, y a los nueve minutos volvió a ponerse en ventaja tras un tiro libre de Pochettino, que tuvo un rebote en la barrera y así la pelota tomó altura para pasar por arriba de Luchetti, y por el segundo palo apareció Moreno, que convirtió ingresando por atrás sin marca.

Parecía que se despertaban los dirigidos por Ricardo Zielinski, pero la expulsión de Bianchi (doble amonestación) a los 26 minutos complicaron sus intentos de igualdad y sufrieron en su propio con el segundo tanto de Moreno.

Llegó después la expulsión del ingresado Ricardo Noir, para que con nueve hombres se ponga aún más oscuro el panorama para los tucumanos, con dos jugadores menos consiguieron descontar con el tanto de arremetida de Toledo, que convirtió un tanto muy importante pensando en el encuentro de vuelta, la próxima semana en Tucumán.

-Síntesis-

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Miguel Araujo y Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Andrés Cubas o Federico Navarro y Juan Ramírez; Sebastián Palacios, Dayro Moreno y Mauro Ortiz. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Mathías Abero; David Barbona, Cristian Mercier, Rodrigo Aliendro y Gervasio Núñez; Javier Toledo y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 16m. Palacios (T) y 40m. Toledo (AT).

Gol en el segundo tiempo: 9m. y 32m. Moreno (T); 43m. Toledo (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Favio Álvarez por Mercier (AT); 24m. Ricardo Noir por Díaz (AT); 28m. Franco Sbuttoni por Núñez (AT); 39m. Junior Arias por Tenaglia (T);

Amonestados: Moreno, Cubas (T). Bianchi, Núñez, Toledo, Abero, Cabral (AT).

Incidencias en el segundo tiempo: 26m. expulsado Bianchi (AT); 35m. expulsado Noir (AT).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.