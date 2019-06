Se retiró el Chori Domínguez

Alejandro Domínguez confirmó en una entrevista con ESPN Redes que se retiró del fútbol profesional, luego de quedar libre en su última temporada con Rayo Vallecano, porque quiere dedicarle más tiempo a sus hijos y su esposa.

¡Se retiró el Chori! A los 38 años y tras su último paso por el Rayo Vallecano, Alejandro Domínguez anunció que colgará los botines. ¡Se despide un campeón y emblema de River que fue a Núñez a poner la cara cuando más lo necesitaban!

"Hoy me retiré porque creo que ya tenía que darle prioridad a mi familia. Lo estuve pensando mucho, ya llevaba un tiempo en eso. El año pasado me habían prometido que renovaba si ascendíamos con el Rayo y, al final, no se dio. Después de estar un año sin competir, hay demasiados prejuicios y yo, con 38 años, posiblemente esté grande. Entonces decidí que ya está", afirmó el exdelantero de River.

Campeón en Argentina, Rusia y Grecia, y con un recordado paso por España: las estadísticas del Chori Domínguez, quien cuelga los botines en este 2019.

El Chori integró el plantel millonario durante su etapa en la B Nacional en 2011/2012 y aclaró que solo volvería a jugar si es en el club de Núñez: "No jugaría en Argentina si no fuera en River. Intente volver, pero no se dio. Lo más difícil es aceptar. Si me llaman, regresaría".