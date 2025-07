Qué dijo Guillermo Barros Schelotto tras conseguir su primer título como DT de Vélez

"Fue un trabajo duro del equipo. Sabíamos que era un partido de 90 minutos y no se iba a definir en una jugada. Había que jugar ese tiempo concentrados, metiendo. Cuando se podía jugar apareció el primer gol", fueron las primeras palabras de Guillermo una vez consumada la consagración de Vélez .

En charla con ESPN, el entrenador destacó los procesos del pasado, pasando por alto el mal paso de Sebastián Domínguez en Liniers, llenó de elogios a Gustavos Quinteros, DT que fue campeón de la Liga Profesional 2024 con el Fortín: "Yo no quiero hablar de la etapa anterior porque no me corresponde. De la etapa nuestra hemos ido creciendo, tuvimos tiempo para trabajar y hacer una linda pretemporada. Hoy nos encontramos con un título y Gustavo (Quinteros) tiene mucho que ver con esto, hay que nombrarlo a él".