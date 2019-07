Paredes no afloja: "Todos se dieron cuenta que nos robaron"

Sin dudas, la Copa América 2019 quedará marcada por el flojo rendimiento de los árbitros y la peor utilización del VAR. Leandro Paredes, quien fue el único jugador de la Selección Argentina en ser incluido en el XI ideal, volvió a hablar y lejos de bajar el tono, redobló la apuesta.

El mediocampista de la Albiceleste dialogó en exclusiva con FOX Sports Radio Argentina y se refirió a la polémica por los arbitrajes.

"Una lástima que haya salido a hablar, pero ya pasó. No se puede hacer más nada. Era mejor que no hable, si ya había hecho las cosas mal", en referencia a las declaraciones de Roddy Zambrano, referí del Brasil-Argentina.

"Todos se dieron cuenta que nos robaron. Apenas terminó el partido vimos las jugadas, la del Kun la vi en la cancha. El Kun iba mirando la pelota", agregó.

Además, reveló que reclamaron el uso del VAR, pero no fueron correspondidos por el árbitro ecuatoriano: "Apenas hizo el gol Brasil, le fuimos a hablar por el VAR, pero no nos dio bola. Zambrano y Díaz de Vivar fueron muy soberbios, no se les podía hablar. Creían que eran más importantes ellos, que el partido mismo".

"La final fue más de lo mismo. Los árbitros ayudaron mucho para que Brasil sea el campeón. De ahí a que este armado, es otra cosa", cerró.